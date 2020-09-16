Microsoft повышает квартальный дивиденд на акцию на 10% - "Фридом Финанс"

Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на новость ростом на 0,5%.

Данный шаг, указывает Меркулов, отражает уверенность менеджмента в перспективах компании в условиях коронакризиса, а также говорит стремлении руководства Microsoft поддерживать дивидендную доходность на уровне выше 1%.

Годовая сумма дивидендных выплат увеличится до $16,6 млрд. При этом отношение дивидендных выплат к операционному денежному потоку сохранится около текущих уровней (25%) с учетом прогнозного значения операционного потока на уровне $67 млрд. Компания сохраняет потенциал для расширения выплат в среднесрочной перспективе, что обусловлено, по мнению специалиста "Фридом Финанс", устойчивостью денежных потоков, ростом ключевых бизнес-сегментов, положительной динамикой маржинальности.