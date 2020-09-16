Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 16 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 74,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,79 руб./EUR1, подешевев на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,08 копейки - до 81,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 сентября на 26,06 копейки, до 74,9278 руб./$1, и уменьшил курс евро на 49,7 копейки, до 88,8644 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на дневных торгах на фоне дорожающей нефти. Поддержку нацвалюте также оказывают старт налогового периода сентября и аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

В центре внимания трейдеров - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду вечером, а также пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла по итогам заседания.

Рынки ожидают, что ФРС сохранит "голубиный" настрой после недавнего изменения долгосрочной стратегии. Новая стратегия была одобрена в конце августа, она предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

Сентябрьское заседание FOMC будет последним перед президентскими выборами в США, которые состоятся 3 ноября. Следующее заседание FOMC пройдет 4-5 ноября.

Во вторник Всемирная торговая организация (ВТО), основываясь на выводах специальной комиссии, заявила, что пошлины на сумму $250 млрд, введенные США в 2018 году в отношении товаров из КНР, не соответствуют правилам международной торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные США с организацией.

В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО неспособна привлечь Китай к ответственности за его торговую политику.

Нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Еженедельный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 1,8 млн баррелей, падение запасов бензина на 7 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 2,15% - до $41,4 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,27% - до $39,15 за баррель. Во вторник фьючерсы подорожали на 2,7%.

Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

"В течение дня определяющим фактором станет аппетит глобальных инвесторов к риску, связанный с ожиданиями от заседания ФРС. Тем не менее, в отношении рублевых активов сохраняется умеренное давление со стороны целого ряда факторов. Среди них основной - растущие санкционные риски. Новым фактором становится ушедшая в более низкий ценовой диапазон нефть, стоимость которой оставалась стабильной последние недели. Тем не менее, рубль поддержат ожидания намеченной на четвертый квартал Центральным банком продажи валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка (MOEX: SBER) и начало налогового периода, более того, Минфин в рамках бюджетного правила тоже должен нарастить объем операций в ответ на снижение нефтяных котировок", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Основным событием на локальном рынке остается предстоящее заседание Банка России в пятницу, 18 сентября. Мы разделяем ожидания подавляющего большинства участников рынка о том, что 18 сентября регулятор сохранит ставку на текущем уровне - 4,25% годовых. (. . .) Однако полагаем, что в пресс-релизе регулятор оставит себе возможность для еще одного смягчения процентной политики до конца года. Тем не менее, не исключено, что такая возможность так и не будет реализована", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 14 сентября продал валюту на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.