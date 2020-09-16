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Главная / Мнения аналитиков / Техническая картина индекса Мосбиржи отражает сохранение бокового движения - "Русс-Инвест"
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16 сентября 2020 года 16:05
Техническая картина индекса Мосбиржи отражает сохранение бокового движения - "Русс-Инвест"
Техническая картина на графике индекса Мосбиржи отражает сохранение бокового движения в широком диапазоне, отмечает начальник аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. Индекс нашел поддержку на уровне 2880 пунктов, говорится в его комментарии. Российский фондовый рынок продолжает двигаться в рамках глобального тренда. В то же время, по мнению специалиста инвесткомпании, нельзя исключать коррекции вниз на фоне возросших санкционных рисков. Рынок может быть достаточно чувствителен к различным новостям по этой теме на фоне существующей неопределенности. В то же время, обращает внимание Беденков, если новых негативных новостей удастся избежать, тенденция восстановительного роста может получить дополнительный импульс.
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16 сентября 2020 года 16:30
енеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.16 сентября 2020 года 15:45
После попытки роста в начале торговой сессии среды индексы Мосбиржи и РТС перешли к незначительному снижению - к 2970 и 1250 пунктам соответственно, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Дальнейшая динамика российских индексов зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда... читать дальше
.16 сентября 2020 года 15:30
Москва. 16 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.16 сентября 2020 года 15:18
налитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "Московской биржи" выглядят все более уверенно и вновь взяли курс на исторический максимум в 148,80 руб., пробой которого вполне может привести к закреплению выше 150 руб. До падения цен ниже 139 руб. (средняя... читать дальше
.16 сентября 2020 года 14:50
Геополитических факторы оказывают негативное влияние на цены гособлигаций и сдерживают спрос иностранных инвесторов - ITI Capital
Динамика локального долгового рынка РФ в последние недели обусловлена преобладанием геополитических факторов, которые оказывают негативное влияние на цены гособлигаций и сдерживают спрос иностранных инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital. Экспертам ITI Capital пришлось занять более... читать дальше
.16 сентября 2020 года 14:30
Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на фоне перебалансировки рисков и рыночной волатильности
Абсолютного единодушия среди аналитиков относительного возможного решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке не наблюдалось уже давно. В этот раз практически все эксперты ждут сохранения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 18 сентября, на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных... читать дальше
.16 сентября 2020 года 14:04
Период синхронного движения ключевых резервных валют по отношению к рублю завершается - "НФК-Сбережения"
Период синхронного движения ключевых резервных валют по отношению к рублю завершается, говорится в комментарии директора по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина. При этом наибольшие шансы на восстановление у рубля отмечаются именно к американскому доллару, в... читать дальше
.16 сентября 2020 года 13:33
Аналитики "Уралсиба" ждут премии к ОФЗ около 100 б.п. или чуть ниже для нового бонда Липецкой области, отмечается в обзоре корпорации. Липецкая область (-/-/BB+) проводит в среду, 16 сентября, конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций объемом 2,5 млрд руб.... читать дальше
.16 сентября 2020 года 13:02
Рублевые активы остаются под давлением ряда факторов, среди них основной - растущие санкционные риски, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Новым фактором давления становится ушедшая в более низкий ценовой диапазон нефть, стоимость которой оставалась стабильной последние недели. Тем... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:40
Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора
(добавлены 3-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:23
урс доллара по отношению к рублю продолжает оставаться в растущем коридоре, нижней границей которого сейчас выступает 20-дневная средняя (около 75 руб./$1), констатируют в своем комментарии специалисты Московского кредитного банка (МКБ). При этом риски дальнейшего ослабления российской валюты пока... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:01
Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:46
Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:37
Москва. 16 сентября. Попытки рынка акций РФ продолжить рост в среду вслед за дорожающей нефтью нивелируются просевшими бумагами металлургических и химических компаний на идее Минфина РФ повысить для этих отраслей НДПИ. читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:34
IT и онлайн-торговля остаются основным драйвером рынка из-за неопределенности перспектив распространения коронавируса, разработки вакцины, темпов восстановления экономики и результатов предстоящих выборов в США, при этом нулевые ставки, как ожидается, останутся надолго, говорится в комментарии ITI... читать дальше
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