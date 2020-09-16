Техническая картина индекса Мосбиржи отражает сохранение бокового движения - "Русс-Инвест"

Техническая картина на графике индекса Мосбиржи отражает сохранение бокового движения в широком диапазоне, отмечает начальник аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. Индекс нашел поддержку на уровне 2880 пунктов, говорится в его комментарии.

Российский фондовый рынок продолжает двигаться в рамках глобального тренда. В то же время, по мнению специалиста инвесткомпании, нельзя исключать коррекции вниз на фоне возросших санкционных рисков. Рынок может быть достаточно чувствителен к различным новостям по этой теме на фоне существующей неопределенности. В то же время, обращает внимание Беденков, если новых негативных новостей удастся избежать, тенденция восстановительного роста может получить дополнительный импульс.