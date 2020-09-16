Геополитических факторы оказывают негативное влияние на цены гособлигаций и сдерживают спрос иностранных инвесторов - ITI Capital

Динамика локального долгового рынка РФ в последние недели обусловлена преобладанием геополитических факторов, которые оказывают негативное влияние на цены гособлигаций и сдерживают спрос иностранных инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital. Экспертам ITI Capital пришлось занять более осторожную позицию в отношении перспектив ОФЗ в ближайшие месяцы: "Мы пересмотрели первоначальные рекомендации в плане снижения доходности длинных "классических" выпусков и временно не рекомендуем наращивать позиции в данных инструментах, поскольку они подвержены максимальной волатильности".

Длинные выпуски ОФЗ с конца весны, когда были достигнуты ценовые максимумы, подешевели в среднем на 9%. В частности, примерно половина потерь была вызвана именно усилением санкционной риторики.

"Дополнительным негативным фактором стало давление первичного рынка на доходность бондов, а именно заметно возросшие потребности Минфина в наращивании внутреннего госдолга, - указывают аналитики инвесткомпании Ольга Николаева и Искандер Луцко. - Недавно обновленная программа заимствований до конца 2020 г. предполагает более чем двукратный рост привлекаемых средств (до 5,4 трлн руб.) относительно ранее приведенных ориентиров. Как следствие, максимальная ставка вдоль кривой достигла примерно 6,5%, а общий наклон превысил ранее исторические максимумы (порядка 250 б.п.)".

Принимая во внимание базовый прогноз "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2021-2023 гг.", подразумевающий сохранение стимулирующих монетарных условий как минимум на протяжении всего следующего года, аналитики допускают, что текущий наклон кривой вполне вероятно может оказаться чрезмерным по мере снижения геополитических рисков. Николаева и Луцко не исключают, что российский регулятор вернется к финальному этапу цикла смягчения ДКП уже в начале 2021 г. и в итоге опустит ключевую ставку до исторического минимума в 3,75%.