Период синхронного движения ключевых резервных валют по отношению к рублю завершается - "НФК-Сбережения"

Период синхронного движения ключевых резервных валют по отношению к рублю завершается, говорится в комментарии директора по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина. При этом наибольшие шансы на восстановление у рубля отмечаются именно к американскому доллару, в то время как дальнейшая динамика по отношению к евро и юаню выглядит уже не столь однозначной, полагает эксперт.

"Политика мегарегулятора, очевидно, будет направлена на поддержание рубля, - полагает Кузьмин. - В частности, Банк России уже дал понять, что потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки не обязательно будет использован в ближайшее время, более того, в представленных сценариях допускается ужесточение монетарной политики. На ближайшем заседании 18 сентября ключевая ставка, по всей видимости, останется неизменной, однако активизация коммуникации со стороны регулятора (увеличение количества пресс-конференций и анонсирование роста информационного потока в части данных по инфляции и прогнозов по динамике ключевой ставки), свидетельствует о том, что Банк России стремится усилить свое влияние с помощью вербальных интервенций".

По мнению эксперта НФК, наиболее уязвимым является положение российской экономики. Обеспечение ее восстановления остается самой сложной задачей. Представленный Премьер-министром Мишустиным в начале июня план восстановления экономики, судя по реакции инвесторов на валютном рынке, пока не способствует в достаточной мере слому негативных тенденций. Тем более что согласно указанному плану до конца текущего года предполагается лишь стабилизировать положение, иными словами, ждать улучшений до конца года не следует, считает Кузьмин.

Совсем другое дело, по мнению аналитика, 2021 год: в рамках первого полугодия должно быть достигнуто восстановление экономики, а во втором - планируется обеспечить рост! В итоге безработица должна опуститься ниже уровня в 5%, рост реальных зарплат в годовом выражении достигнет не менее 2,5% и т.д. и т.п.

"Что же касается фактора Белоруссии, то анализ текущего положения свидетельствует о сохранении сложной ситуации, которая способна оказать токсичное влияние в ближайшие месяцы, - подчеркивает Кузьмин. - Однако, очевидно, что позиция России в данном случае существенно более уверенная и дает основания на разрешение ситуации в выгодную для России сторону в среднесрочной перспективе. Это, безусловно, негативно скажется на позиции "северо-американского альянса". А если учесть риски, связанные с движением BLM и грядущими выборами в США, то в таких условиях доллар может продолжить утрачивать свои позиции и ослабеть даже по отношению к рублю".

С другой стороны, политика ведущих европейских стран, в первую очередь Германии, свидетельствует об усилении самостоятельной позиции по ключевым вопросам. В условиях относительного спокойствия в "старом свете" евро оказалось лучшей инвестиционной валютой. Укрепление евро к доллару США с начала июня составило порядка 7%. Не исключено, что на фоне проблем за океаном, европейская валюта воспринимается в качестве основной альтернативы.

Наконец, политика Китая оставаться как можно дольше в стороне позволяет продолжать усиливать свои позиции и отстаивать собственные интересы, полагает эксперт НФК. В частности, недавний отказ китайской ByteDance от заключения сделок с транснациональными корпорациями американского происхождения по продаже сервиса TikTok, свидетельствует о сильной позиции Китая в защите собственных технологий и несостоятельности ультимативной политики Вашингтона. Результатом противостояния стало укрепление с начала июня китайской валюты к доллару США более чем на 5%.

"Подытоживая вышесказанное, можно ожидать, что период синхронного движения ключевых резервных валют по отношению к рублю завершается. При этом наибольшие шансы на восстановление у рубля отмечаются именно к американскому доллару, в то время как дальнейшая динамика по отношению к евро и юаню выглядит уже не столь однозначной", - резюмирует эксперт "НФК-Сбережения".