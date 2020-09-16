Уралсиб ждет премии к ОФЗ около 100 б.п. или чуть ниже для нового бонда Липецкой области

Аналитики "Уралсиба" ждут премии к ОФЗ около 100 б.п. или чуть ниже для нового бонда Липецкой области, отмечается в обзоре корпорации.

Липецкая область (-/-/BB+) проводит в среду, 16 сентября, конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций объемом 2,5 млрд руб. Размещение на бирже запланировано на 22 сентября. Срок обращения составляет пять лет, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала в даты выплаты 4, 8, 12, 16 и 20-го купонов. Дюрация оценивается в 2,7 года. Ориентир по ставке купона установлен в диапазоне 6,0–6,1%, что соответствует доходности к погашению 6,14–6,24% и премии к кривой ОФЗ 130–140 б.п.

"Сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций области с погашением в 2024 и 2025 гг., - указывают аналитики корпорации Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - Бюджет региона в прошлом году был исполнен с небольшим дефицитом, в этом году финансовое состояние практически всех регионов резко ухудшилось, и Липецкая область не стала исключением. Тем не менее, по итогам 1 п/г ее дефицит бюджета оказался минимальным, менее 1% от собственных доходов бюджета без учета безвозмездных перечислений, впрочем, ожидается, что по итогам года дефицит окажется примерно в два раза выше, чем в 2019 г. Несмотря на дефицит бюджета 2019–2020 гг., долг региона остается сравнительно невысоким, менее 30% от годового объема собственных доходов".

По мнению экспертов "Уралсиба", премия 130–140 б.п. к кривой ОФЗ для региона со стабильным финансовым состоянием чрезмерна, более справедливым выглядит уровень около 100 б.п. или даже чуть ниже.