Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Между тем для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) эксперты подтвердили рекомендацию "покупать", а для бумаг "Юнипро" (MOEX: UPRO) - "держать".

Как отмечается в обзоре, аналитики позитивно смотрят на сектор. " Мы уже наблюдаем умеренное восстановление потребления электроэнергии в России в третьем квартале текущего года и ожидаем продолжения этого тренда в четвертом квартале и 2021 году", - пишут они.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Интер РАО - 8,1 (текущая цена - 5,63), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,79 (текущая цена - 0,75), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Юнипро - 2,80 (текущая цена - 2,77), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Энел Россия - 1,06 (текущая цена - 0,95), рекомендация - покупать.