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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора
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16 сентября 2020 года 11:46

Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Между тем для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) эксперты подтвердили рекомендацию "покупать", а для бумаг "Юнипро" (MOEX: UPRO) - "держать".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Энел Россия,  РусГидро,  Юнипро


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