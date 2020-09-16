Тенденция покупок акций IT-компаний и онлайн-ретейлеров пока сохранится - ITI Capital

IT и онлайн-торговля остаются основным драйвером рынка из-за неопределенности перспектив распространения коронавируса, разработки вакцины, темпов восстановления экономики и результатов предстоящих выборов в США, при этом нулевые ставки, как ожидается, останутся надолго, говорится в комментарии ITI Capital.

"Первоначальный эффект фискальных и монетарных стимулирующих мер сошел на нет, хотя именно этот фактор спровоцировал отскок S&P 500 на 60% с мартовских минимумов. На данный момент существенные триггеры роста отсутствуют, поэтому инвесторы покупают акции IT-компаний и онлайн-ретейлеров. Такая тенденция сохранится, пока не объявят о вакцине и новом пакете стимулирующих мер", - пишут аналитики компании.

Объем промышленного производства в США в августе 2020 г. увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, рост замедлился до минимума с марта, который предшествовал падению показателя в апреле. Снижение стало следствием замедления роста добычи полезных ископаемых, нефти в Мексиканском заливе из-за урагана и падения производства автомобилей. С другой стороны, указывают в ITI Capital, восстановление экономики Китая ускорилось в августе. Розничные продажи в КНР выросли впервые в этом году, вернувшись к уровню, предшествующему пандемии. Рост производства на заводах, инвестиций и строительской активности ускорился, что указывает на устойчивое восстановление второй по величине экономики мира.