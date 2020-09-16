Доллар продолжает восстановление по отношению к основным мировым валютам - Промсвязьбанк

Пара евро/доллар в рамках текущей недели сделает существенный шаг к отметке 1,17, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Внимание инвесторов будет сосредоточено итогах двухдневного заседания ФРС, а также на статистике по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии.

"Индекс доллара DXY по итогам последних пяти торговых сессий смог подтянуться на 0,4%, закрепившись выше 93 пунктов. Основным фактором восстановления индекса доллара вновь внесла динамика британского фунта, который упал на 2,4%, отступив в ниже 1,29. Вновь давление на британскую валюту оказывают опасения Brexit’а без сделки и его последствий для экономики страны. Евро в рамках данного периода, напротив, подтянулся на 0,4%, поднявшись выше 1,185", - отмечают эксперты банка.

Валюты развивающихся стран в рамках последних пяти сессии, несмотря на восстановление доллара по отношению ведущим мировым валютам, смогли продемонстрировать позитивную динамику. Исключением вновь стала турецкая лира, где преобладают риски нарастания напряженности в отношениях страны с Европой и США на фоне ее действий в Средиземном море.

"Подъем доллара по отношению основным мировым валютам может оказать давление на валюты развивающихся стран в рамках текущей недели, - полагают аналитики Промсвязьбанка. - Дополнительным фактором может стать консервативное отношение инвесторов к рисковым активам, на опасениях второй волны коронавируса и отсутствию новых стимулирующих мер в США".