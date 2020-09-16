Краткосрочный рост цен на нефть обусловлен климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС - Промсвязьбанк

Нефть перешла к росту, поддерживаемая климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка оценивают рост как краткосрочный и ожидают Brent в зоне 40-42 долл./барр.

"Данные от API неожиданно оказались лучше консенсуса и показали резкое сокращение запасов сырой нефти - на 9,5 млн барр., что также поддержало нефть. Очередной ураган, надвигающийся на Мексиканский залив, заставляет останавливать добывающие и перерабатывающие мощности - уже не работает порядка четверти всех мощностей залива. При этом солидарное с ОПЕК понижение прогноза по спросу на нефть на этот год от МЭА осталось по сути незамеченным. Подъем нефтяных котировок оцениваем как краткосрочный, сегодня в фокусе данные от Минэнерго США. Brent ожидаем в зоне 40-42 долл./барр.", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.