Рост цен на нефть и усиление оптимизма на глобальных рынках формируют позитивный фон для аукционов Минфина - Промсвязьбанк

Рост цен на нефть и усиление оптимизма на глобальных рынках формируют позитивный фон для аукционов Минфина в среду, говорится в комментарии главного аналитики Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

"Для аукционов Минфина по размещению нового госдолга формируется позитивный внешний фон, - отмечает Монастыршин. - Цены на нефть восстановились выше 40 долл. за баррель Brent. Оптимизм инвесторов на глобальных рынках поддерживают ожидания, что по итогам сегодняшнего заседания ФРС подтвердит прогнозы по сохранению стимулирующей монетарной политики на горизонте до 2023 г.".

Минфин РФ планирует разместить в среду сразу три выпуска, стремясь максимально удовлетворить спрос крупных инвесторов (российских банков, нерезидентов, НПФ). Рынку будут предложен флоатер ОФЗ 29014 с погашением в марте 2026 г. на 115,2 млрд руб., 7-летний классический выпуск ОФЗ 26232 в объеме 43,1 млрд руб., а также новый ОФЗ-ИН 52003 в безлимитном объеме с погашением в июле 2030 г. Минфин в III квартале уже разместил ОФЗ на 778 млрд руб. (в том числе на 159 и 215 млрд руб. за две предыдущие недели). Для выполнения квартального плана в 1 трлн руб. остается разместить гособлигации на 222 млрд руб., что, на взгляд эксперта банка, соответствует недельным объемам по 74 млрд руб.

"Учитывая хорошее выполнение плана по заимствованиям, в среду, 16 сентября, и на следующих аукционах в сентябре Минфин, скорее всего, будет ограничивать премии на первичном размещении. Это будет способствовать сохранению цен ОФЗ около текущих уровней", - заключает аналитик Промсвязьбанка.