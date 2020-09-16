Нефтяные цены поддержат акции - "Велес Капитал"

Локальным позитивом для рынка акций станет более высокий уровень нефтяных цен, но для увеличения значимости данного фактора котировкам "черного золота" придется продемонстрировать еще более уверенный рост, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. С технической точки зрения, российский рынок готов пойти выше, но будет ориентироваться на зарубежные настроения и санкционную риторику, говорится в комментарии эксперта.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник уверенно выросли и преодолели сопротивления 2945 и 1250 пунктов, указывая на неплохие шансы смены краткосрочного тренда на восходящий в случае подтверждения сигнала по итогам торгов среды, отмечает Кожухова. Если индикаторам удастся удержать указанные уровни, на этой неделе они могут подняться в район 3100 и 1300 пунктов соответственно, ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 2940-3020 пунктов, указывает она.