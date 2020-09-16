Индекс Мосбиржи может продолжить подъем к отметке 3000 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи отыграет улучшение внешнего фона и может продолжить подъем к отметке 3000 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2985-2995 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3000, 3020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем к ближайшему значимому уровню 3000 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Специалист компании отмечает, что во второй половине дня вероятен переход локального рынка акций в состояние консолидации в ожидании вечернего решения ФРС по процентной ставке (21:00 мск) и последующих комментариев по этому поводу (21:30 мск). Среди иностранных статистических показателей наиболее важным сигналом станут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).