Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики
Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник, однако значение Dow Jones практически не изменилось. Тем временем индикатор Nasdaq прибавил более 1% на фоне укрепления акций технологических компаний. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке во вторник начал очередное заседание, которое является первым с момента одобрения ФРС новой долгосрочной стратегии. Новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".
Во вторник Всемирная торговая организация (ВТО), основываясь на выводах специальной комиссии, заявила, что введенные США против Китая тарифы нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные США с организацией. В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО полностью неспособно привлечь Китай к ответственности за его торговую политику.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в среду в ожидании новостей от Федеральной резервной системы. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,02%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке в среду завершает очередное заседание, которое стало первым с момента одобрения ФРС новой долгосрочной стратегии. Эксперты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки американской экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.
В свою очередь нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели. Еженедельный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 1,8 млн баррелей, падение запасов бензина на 7 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $41,11 за баррель, что на 1,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $38,93 за баррель, что на 1,7% выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на 2,7%. Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,56 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,355 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 сентября вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 705,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,77%), "ЕвроХим-001P-08" (+0,7%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "РУСАЛ Братск-001Р-03" (-0,14%), "Сегежа-001P-01R" (-0,14%) и "МТС-001P-13" (-0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) 17 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия 140-160 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Купоны квартальные. Техразмещение предварительно запланировано на 18 сентября. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив тогда облигации со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 7,5% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании, размещенных в рамках программы серии 001Р, общим объемом 15 млрд рублей.
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) планирует в первой декаде октября собирать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 20 млрд рублей. В рамках 25-летней облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. У компании на данный момент нет облигаций в обращении.