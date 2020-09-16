Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания ФРС США, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник, однако значение Dow Jones практически не изменилось. Тем временем индикатор Nasdaq прибавил более 1% на фоне укрепления акций технологических компаний. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке во вторник начал очередное заседание, которое является первым с момента одобрения ФРС новой долгосрочной стратегии. Новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

Во вторник Всемирная торговая организация (ВТО), основываясь на выводах специальной комиссии, заявила, что введенные США против Китая тарифы нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные США с организацией. В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО полностью неспособно привлечь Китай к ответственности за его торговую политику.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в среду в ожидании новостей от Федеральной резервной системы. Японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,02%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке в среду завершает очередное заседание, которое стало первым с момента одобрения ФРС новой долгосрочной стратегии. Эксперты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки американской экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

В свою очередь нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели. Еженедельный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 1,8 млн баррелей, падение запасов бензина на 7 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $41,11 за баррель, что на 1,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,3%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $38,93 за баррель, что на 1,7% выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на 2,7%. Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,56 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,355 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 сентября вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 705,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,77%), "ЕвроХим-001P-08" (+0,7%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "РУСАЛ Братск-001Р-03" (-0,14%), "Сегежа-001P-01R" (-0,14%) и "МТС-001P-13" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) 17 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия 140-160 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Купоны квартальные. Техразмещение предварительно запланировано на 18 сентября. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив тогда облигации со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 7,5% годовых. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании, размещенных в рамках программы серии 001Р, общим объемом 15 млрд рублей.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) планирует в первой декаде октября собирать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 20 млрд рублей. В рамках 25-летней облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. У компании на данный момент нет облигаций в обращении.