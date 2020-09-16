Ренессанс Капитал провел переоценку стального сектора РФ, рекомендации прежние, в фаворитах Evraz и ММК

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, обновив их модели оценок с учетом недавних результатов и прогноза более высоких цен на сталь, сообщается в обзоре "Ренессанс Капитала".

Прогнозная стоимость акций Evraz была повышена аналитиками с 5,9 фунта стерлингов до 6,2 фунта стерлингов за штуку, GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) - с $16,3 до $16,8 за штуку, а GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) - с $23,6 до $24,1 за штуку. Между тем прогнозная цена GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) была понижена с $11,3 до $10,9 за штуку (высокие цены на сталь нивелируются для компании ростом удельных расходов).

Рекомендация "покупать" была подтверждена для бумаг всех компаний, фаворитами аналитиков в секторе являются Evraz и ММК.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (цены в фунтах стерлингов) - 6,2 (текущая цена - 3,33), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 10,9 (текущая цена - 6,75), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 16,8 (текущая цена - 13,2), рекомендация- покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 24,1 (текущая цена - 22,46), рекомендация - покупать.