Индекс Мосбиржи нацелился на возврат выше 3000 пунктов - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи нацелился на возврат выше 3000 пунктов, но дальнейший рост также будет повышать и вероятность технического отката, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Утренний фон говорит о возможности дальнейшего укрепления рубля и, как минимум, консолидации рынка акций, указывает в своем комментарии ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Вечером в среду состоится одно из главных событий недели. Если от ФРС не ждут изменений в денежной политике, то вот прогнозы траектории ставки могут быть весьма полезны для поддержки "аппетитов" к риску, считает специалист компании.

"Индекс Мосбиржи нацелился на возврат выше линии 3000 пунктов, но рост индекса происходит уже четвёртую сессию подряд. Поэтому дальнейший рост также будет повышать вероятность технического отката. Впрочем, отметим, что рост на прошедших торгах был во многом обеспечен нефтегазовым "ядром" рынка, которое инвесторы "не баловали" своим повышенным вниманием в период восстановления после мартовского провала. Соответственно, случившееся движение может быть признаком возвращения долгосрочных инвесторов в цикличные секторы", - пишет Кочетков.