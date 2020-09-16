Доллар/рубль в среду утром может закрепиться ниже 75 руб./$1 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в среду утром может закрепиться ниже 75 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Основным фактором поддержки национальной валюты в среду утром станет рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 1,5%, поднявшись выше $41 за баррель, отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю.

"На таком фоне пара доллар/рубль в начале сессии может предпринять попытку отступления под уровень 75 руб./$1. Закрепление ниже данной отметки будет сигнализировать о росте вероятности продолжения негативной динамики американской валюты с ближайшей целью в районе 73 руб./$1. При этом во второй половине дня важным фактором для доллара станут результаты заседания ФРС США. В случае если они стимулируют восстановление американской валюты на международном валютном рынке, рубль, несмотря на закрепление нефти выше $40, растеряет утренний рост, а пара доллар/рубль отыграет отметку 75 руб./$1", - полагает Зварич.