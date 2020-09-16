Торги рубля к доллару в среду начнутся с попытки роста - "Алор Брокер"

Торги рубля к доллару в среду начнутся с попытки роста, однако принципиальных изменений до вечера не ожидается, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Рубль в паре с долларом во вторник продолжил консолидацию вокруг отметки 75 руб./$1. "Здесь проходит сильная поддержка по паре. Пробить ее вниз даже на благоприятном внешнем фоне и росте интереса к рисковым активам не удается из-за санкционных рисков", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.

"Торги рубля в среду начнутся с попытки подрасти на подорожавшей нефти, а потом поддержку "россиянину" могут оказать итоги аукционов по размещению ОФЗ, если спрос на них будет высоким. Однако принципиальных изменений до вечера по курсу рубля мы не ждем", - пишет Антонов.

Вечером среды волатильность на валютном рынке может резко вырасти, предупреждает эксперт "Алор Брокер", так как трейдеры будут резко реагировать на слова главы ФРС. Но в любом случае специалисты компании считают более безопасной торговлю парой доллар/рубль "от покупок".