16 сентября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: рынок акций отыграет улучшение внешнего фона
В среду аналитики ждут позитивного старта фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может продолжить подъем к отметке 3000 пунктов.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2985-2995 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3000, 3020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем к ближайшему значимому уровню 3000 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индекс Мосбиржи нацелился на возврат выше линии 3000 пунктов, но рост индекса происходит уже четвёртую сессию подряд. Поэтому дальнейший рост также будет повышать вероятность технического отката. Впрочем, отметим, что рост на прошедших торгах был во многом обеспечен нефтегазовым "ядром" рынка, которое инвесторы "не баловали" своим повышенным вниманием в период восстановления после мартовского провала. Соответственно, случившееся движение может быть признаком возвращения долгосрочных инвесторов в цикличные секторы".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня внешний фон с утра благоприятный. Растущая нефть должна поддержать акции нефтяных компаний. В целом индексу Мосбиржи было бы неплохо завершить день выше психологически важной отметки в 3000 пунктов. При таком раскладе и продолжении восхождения американских индексов в сторону исторических максимумов российский рынок акций вполне может двинуться в сторону сильного сопротивления 3100 пунктов".
"ФИНАМ": "Видим возможность для умеренного роста на рынке акций РФ. На часовом графике индекс Мосбиржи сломил нисходящую линию краткосрочного коррекционного тренда. Закрытие вторника произошло на дневных максимумах. Если котировки пройдут локальное сопротивление 2980 пунктов, то можно ожидать повышения до психологической отметки 3000 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
16 сентября 2020 года 16:30
енеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 16:05
ехническая картина на графике индекса Мосбиржи отражает сохранение бокового движения в широком диапазоне, отмечает начальник аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. Индекс нашел поддержку на уровне 2880 пунктов, говорится в его комментарии.
Российский фондовый рынок продолжает... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 15:45
После попытки роста в начале торговой сессии среды индексы Мосбиржи и РТС перешли к незначительному снижению - к 2970 и 1250 пунктам соответственно, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Дальнейшая динамика российских индексов зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 15:30
Москва. 16 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.
16 сентября 2020 года 15:18
налитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "Московской биржи" выглядят все более уверенно и вновь взяли курс на исторический максимум в 148,80 руб., пробой которого вполне может привести к закреплению выше 150 руб. До падения цен ниже 139 руб. (средняя... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 14:50
Динамика локального долгового рынка РФ в последние недели обусловлена преобладанием геополитических факторов, которые оказывают негативное влияние на цены гособлигаций и сдерживают спрос иностранных инвесторов, говорится в комментарии ITI Capital. Экспертам ITI Capital пришлось занять более... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 14:30
Абсолютного единодушия среди аналитиков относительного возможного решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке не наблюдалось уже давно. В этот раз практически все эксперты ждут сохранения ключевой ставки в ближайшую пятницу, 18 сентября, на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 14:04
Период синхронного движения ключевых резервных валют по отношению к рублю завершается, говорится в комментарии директора по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина. При этом наибольшие шансы на восстановление у рубля отмечаются именно к американскому доллару, в... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 13:33
Аналитики "Уралсиба" ждут премии к ОФЗ около 100 б.п. или чуть ниже для нового бонда Липецкой области, отмечается в обзоре корпорации.
Липецкая область (-/-/BB+) проводит в среду, 16 сентября, конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций объемом 2,5 млрд руб.... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 13:02
Рублевые активы остаются под давлением ряда факторов, среди них основной - растущие санкционные риски, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Новым фактором давления становится ушедшая в более низкий ценовой диапазон нефть, стоимость которой оставалась стабильной последние недели. Тем... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 12:40
(добавлены 3-й абзац и таблица)
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.
По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 12:23
урс доллара по отношению к рублю продолжает оставаться в растущем коридоре, нижней границей которого сейчас выступает 20-дневная средняя (около 75 руб./$1), констатируют в своем комментарии специалисты Московского кредитного банка (МКБ). При этом риски дальнейшего ослабления российской валюты пока... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 12:01
Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Аналитики Sberbank... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 11:46
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.
По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена аналитиками с "держать" до... читать дальше
.
16 сентября 2020 года 11:37
Москва. 16 сентября. Попытки рынка акций РФ продолжить рост в среду вслед за дорожающей нефтью нивелируются просевшими бумагами металлургических и химических компаний на идее Минфина РФ повысить для этих отраслей НДПИ. читать дальше
.