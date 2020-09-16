Утренние прогнозы: рынок акций отыграет улучшение внешнего фона

В среду аналитики ждут позитивного старта фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может продолжить подъем к отметке 3000 пунктов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 2985-2995 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3000, 3020 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем к ближайшему значимому уровню 3000 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индекс Мосбиржи нацелился на возврат выше линии 3000 пунктов, но рост индекса происходит уже четвёртую сессию подряд. Поэтому дальнейший рост также будет повышать вероятность технического отката. Впрочем, отметим, что рост на прошедших торгах был во многом обеспечен нефтегазовым "ядром" рынка, которое инвесторы "не баловали" своим повышенным вниманием в период восстановления после мартовского провала. Соответственно, случившееся движение может быть признаком возвращения долгосрочных инвесторов в цикличные секторы".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня внешний фон с утра благоприятный. Растущая нефть должна поддержать акции нефтяных компаний. В целом индексу Мосбиржи было бы неплохо завершить день выше психологически важной отметки в 3000 пунктов. При таком раскладе и продолжении восхождения американских индексов в сторону исторических максимумов российский рынок акций вполне может двинуться в сторону сильного сопротивления 3100 пунктов".

"ФИНАМ": "Видим возможность для умеренного роста на рынке акций РФ. На часовом графике индекс Мосбиржи сломил нисходящую линию краткосрочного коррекционного тренда. Закрытие вторника произошло на дневных максимумах. Если котировки пройдут локальное сопротивление 2980 пунктов, то можно ожидать повышения до психологической отметки 3000 пунктов".