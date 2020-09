Brent подорожала до $41,15 за баррель

Американские фондовые индексы преимущественно повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в среду. Нефть дорожает в среду.

Американские фондовые индексы преимущественно повысились по итогам торгов во вторник, однако значение Dow Jones практически не изменилось.

Тем временем индикатор Nasdaq прибавил более 1% на фоне укрепления акций технологических компаний.

В понедельник фондовый рынок США вырос на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений. Значение Dow Jones увеличилось на 1,18%, S&P 500 - на 1,27%, Nasdaq прибавил 1,87%.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник начал очередное заседание, которое является первым с момента одобрения ФРС новой долгосрочной стратегии.

Новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

"Инвесторы будут ждать прогнозов роста экономики США и инфляции и возможных ответов ФРС", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия, которого цитирует MarketWatch.

Оптимизм инвесторов во вторник поддержали данные Государственного статистического управления КНР, согласно которым розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре поднялся до 17 пунктов с 3,7 пункта месяцем ранее, что указывает на уверенный рост активности в штате. Значение индикатора значительно превысило консенсус-прогноз на уровне 6 пунктов, отмечает Trading Economics.

В то же время, объем промышленного производства в США в августе 2020 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) во вторник подорожали на 0,16%. Компания во вторник провела в онлайн-формате ежегодную презентацию новых продуктов.

Бумаги Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. повысились на 2,1%. Авиакомпания намерена привлечь денежные средства в размере $6,5 млрд под обеспечение программы лояльности SkyMiles.

Котировки Oracle Corp. (SPB: ORCL) выросли на 2,5%. Как сообщила газета The Wall Street Journal, китайская ByteDance Ltd., владелец TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) потеряли в цене 6,9%. Американский банк на этой неделе возобновит процесс сокращения рабочих мест по примеру своих конкурентов, в том числе Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), отказываясь от данного ранее обещания взять паузу на период пандемии коронавируса.

Капитализация Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) снизилась на 2,7% после того, как онлайн-брокер сообщил, что ожидает незначительного снижения выручки в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют ее рост на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 2,27 пункта (0,01%) - до 27995,6 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 17,66 пункта (0,52%) и составил 3401,2 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 133,67 пункта (1,21%) - до 11190,32 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в среду в ожидании новостей от Федеральной резервной системы (ФРС).

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) в среду завершает очередное заседание, которое стало первым с момента одобрения ФРС новой долгосрочной стратегии.

Эксперты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки американской экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

"Азиатские рынки остаются в режиме ожидания перед решением FOMC", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хэлли, слова которого приводит MarketWatch.

Тем временем в минувший вторник Всемирная торговая организация (ВТО), основываясь на выводах специальной комиссии, заявила, что введенные США против Китая тарифы нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные США с организацией.

В свою очередь в Вашингтоне подвергли критике решение ВТО по пошлинам и заявили, что ВТО полностью неспособно привлечь Китай к ответственности за его торговую политику.

Статданные, опубликованные в среду, показали, что экспорт из Японии в августе сократился по итогам 21-го месяца подряд, однако темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно официальным данным, объем экспорта упал на 14,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 5,23 трлн иен ($49,7 млрд). В июле было отмечено падение на 19,2%.

Эксперты в среднем ожидали более существенного снижения экспорта в августе - на 16,1%, сообщает Trading Economics.

Спрос в большинстве регионов мира, за исключением Китая, по-прежнему остается низким в условиях пандемии коронавируса и перебоев в цепочках поставок.

Экспорт из Японии в КНР в августе вырос на 5,1%, экспорт в США упал на 21,3%, в страны Западной Европы - на 15,3%, в Южную Корею - на 13,8%, в Гонконг - на 4%.

Объем японского импорта в августе сократился по итогам 16-го месяца подряд - на 20,8%, и составил 4,98 трлн иен. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное снижение - на 18%. В июле показатель упал на 22,3%.

Япония в августе зафиксировала профицит баланса внешней торговли в размере 248,3 млрд иен по сравнению с дефицитом в 152,2 млрд иен годом ранее. Аналитики прогнозировали августовский дефицит на уровне 38,5 млрд иен. В июле был зафиксирован профицит в размере 10,9 млрд иен.

Парламент Японии в среду большинством голосов поддержал кандидатуру Ёсихидэ Суги в качестве нового премьер-министра. Согласно итогам голосования, кандидатуру Суги поддержали 314 из 465 членов нижней палаты парламента Японии.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

В лидерах роста оказались акции поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc., которые подскочили на 5,7%. Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 4,8%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,5%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дешевеют на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Котировки акций China Mengniu Dairy Group, основного производителя молочной продукции в КНР, упали на 2,1% и стали лидером снижения на бирже Гонконга. Кроме того, подешевели акции девелопера Country Garden Holdings Co, цена которых снизилась на 1,4%.

Бумаги других представителей отрасли - China Resources Land и Wharf Real Estate Investment Co. - подорожали на 3% и 2,1% соответственно, оказавшись в лидерах роста. Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысилась на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,3%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - на 1,2%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 4,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,9%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 1,3% и 0,7% соответственно.

Нефть дорожает в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на 9,52 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Еженедельный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, на 1,8 млн баррелей, падение запасов бензина на 7 млн баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $41,15 за баррель, что на $0,62 (1,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,92 (2,3%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,97 за баррель, что на $0,69 (1,8%) выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $1,02 (2,7%).

Повышению цен на нефть накануне способствовали позитивные данные по экономике Китая и США, повысившие оптимизм в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Тем не менее, Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник присоединилось к хору голосов, ожидающих снижения спроса на нефть.

МЭА заявило, что перспективы нефтяного рынка стали "еще более неопределенными" в связи с возобновлением роста заболеваемости COVID-19.

МЭА ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,4 млн б/с.