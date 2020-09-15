Евробонды РФ слегка подорожали во вторник благодаря общемировому росту "аппетита к риску"

Москва. 15 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря общемировому повышению "аппетита к риску", при этом активность торгов в целом невысокая в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 14 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,91% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,165% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 0,5 пункта и составил 177,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 13 базисных пунктов - до 140,26% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,35% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 19 базисных пунктов - до 135,24% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,32% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 20 пунктов - до 115,145% от номинала, что соответствует доходности 1,93% годовых (снижение на 3,5 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 110,16% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 1,4% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 19 базисных пунктов - до 134% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,32% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 15 базисных пунктов, до 113,11% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 2,16% годовых).

"Сегодня для рынка российских еврооблигаций был день легкого позитива. Котировки большинства выпусков евробондов РФ продемонстрировали плавный рост на фоне пониженной активности торгов. Общемировой позитив был связан с ростом у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что привело к возобновлению покупок на мировых фондовых площадках. Вместе с тем в отличие от акций, где отмечается довольно активный рост, ценовое повышение на долговых рынках относительно скромное, что связано с ожиданиями участниками рынка итогов сентябрьского заседания ФРС США, которые будут объявлены в среду вечером. Таким образом, каких-либо новых вводных данных для долговых рынков пока нет, а небольшое подорожание суверенных евробондов является отголоском активно растущих мировых фондовых индексов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.