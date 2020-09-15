"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Sony после того, как будет объявлена цена на PlayStation 5

"Фридом Финанс" рекомендуем покупать акции Sony уже после того, как будет объявлена цена на новинку PlayStation 5, что ожидается в среду. Если стоимость PlayStation 5 окажется на равных с конкурентом или дешевле, то это даст краткосрочный импульс для роста бумаг компании, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Валерия Емельянова.

"Сейчас акции Sony стоят на NYSE порядка $77 против $69 в начале года. Компания пережила быстрое восстановление котировок благодаря спросу на видеоигры в условиях карантина, но явно далека от своих справедливых значений. На горизонте ближайших месяцев акции Sony могут уверенно закрепиться выше $100, что дает потенциал прироста около 30%", - прогнозирует Емельянов.

Поводом для падения акций Sony стала новость о том, что компания не сможет произвести в следующем году 15 млн новых консолей PlayStation 5, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Производитель столкнулся с нехваткой критически важных комплектующих - монокристаллических систем (SoC). Производственные мощности Sony сейчас ограничены планкой в 50%, что позволяет максимально собрать не более 11 млн игровых приставок. Это соразмерно с падением планов производства более чем на четверть. Оценить недопоставку в денежном выражении, по мнению Емельянова, сложно по причине того, что компания пока не выставила ценник на свою новинку. Однако если отталкиваться от стоимости новой приставки у конкурирующей Xbox от Microsoft (до $500), то речь идет о доле выручки до $5,5 млрд, что для Sony соизмеримо с 7% ее годового оборота.

"Рынок негативно отреагировал на новость: акции Sony упали на последней сессии в Токио на 2,4%, - отмечает аналитик "Фридом Финанс". - Однако стоит учесть, что компания в любом случае ставит довольно высокую планку. 11 млн штук за первый год продаж - если цель будет достигнута - будет близко к результату 2013-2014 годов, когда предыдущая PS4 только выходила на рынок. Тогда Sony в более щадящих рыночных условиях продала 13,5 млн приставок, а к 2016 догнала объем до 20 млн штук. Для сравнения, ее основной конкурент Microsoft на пике продаж в 2011 году продавал 13,8 млн штук (это еще была предыдущая модель Xbox 360), при этом в лучшие годы более новая модель Xbox One продавалась в объеме всего 8,4-8,6 млн штук. За все время существования рынка игровых консолей Sony остается бесспорным лидером сегмента домашних (не портативных) приставок. Компания произвела и поставила свыше 500 млн устройств против 150 млн у Microsoft".