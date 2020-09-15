Китай продолжит политику смягчения, чтобы поддержать восстановление спроса в частном секторе - Julius Baer

Экономическая активность Китая в августе превзошла ожидания: промышленное производство росло самыми высокими темпами за последние восемь месяцев, а розничные продажи показали рост впервые в этом году, отмечается в комментарии Julius Baer. Данные по экономической активности показывают, что восстановление становится более сбалансированным и всеобъемлющим, поскольку спрос в частном секторе набирает обороты. Эксперты банка ожидают, что правительство Китая сохранит свою политику смягчения, поскольку восстановление спроса в частном секторе остается решающим фактором.

"Судя по сильным индексам деловой активности PMI и данным по экспорту, опубликованным в начале этого месяца, экономическая активность в Китае в августе в целом улучшилась, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Промышленное производство показало самые высокие темпы роста за восемь месяцев, во главе с сектором коммунальных услуг, в то время как рост промышленного производства оставался стабильным по сравнению с прошлым месяцем. Розничные продажи выросли впервые после вспышки коронавируса, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса со стороны домохозяйств. Потребительские товары, такие как средства связи, косметика и ювелирные изделия, в августе сильно выросли. Рост продаж автомобилей также оставался сильным, но в основном благодаря низкому базовому уровню прошлого года".

Инвестиции в основные фонды также улучшились, во главе с инвестициями в производство, которые впервые в этом году показали рост. Объем инвестиций в недвижимость оставался значительным, тогда как инвестиции в инфраструктуру замедлились. Тем не менее, резкое увеличение выпуска государственных облигаций в августе сулит большие инвестиции в инфраструктуру в ближайшие месяцы, полагает Альтерматт.

"Данные по деловой активности за август в целом показывают, что восстановление становится более сбалансированным и всеобъемлющим, поскольку спрос в частном секторе набирает обороты. Тем не менее, частный сектор все еще отстает в восстановлении, и поэтому мы ожидаем, что правительство Китая продолжит политику смягчения, чтобы поддержать восстановление спроса в частном секторе, особенно в рамках бюджетно-налоговых мер. Смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, будет приостановлено, но мы не ожидаем ее ужесточения", - реэюмирует эксперт Julius Baer.