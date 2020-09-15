Julius Baer занимает нейтральную позицию по алюминию и меди

Свежие данные по деловой активности являются дополнительным свидетельством сильного стимулирования и поддержки "старой экономики" Китая, говорится в комментарии Julius Baer. Тем не менее, динамика в будущем замедлится, что, по мнению эксперта банка Карстена Менке, свидетельствует о том, что сегодняшний спрос на металлы вряд ли будет устойчивым, и особенно это касается железной руды и стали. Менке также считает, что динамика спроса на алюминий и медь несколько замедлится, а уровень предложения останется достаточно высоким.

"Ежемесячный набор данных о деловой активности в Китае дает важную информацию о динамике спроса на промышленные металлы, - отмечает аналитик банка. - После кратковременного периода изоляции страны в январе и феврале текущего года экономическая активность быстро восстановилась благодаря стимулам и поддержке, направленным на инфраструктуру старой экономики и сектор недвижимости. На эти два сектора приходится значительная доля спроса на металлы в целом и на сталь в частности. Свежие данные показали продолжение роста инвестиций в инфраструктуру и недвижимость в августе, хотя рост инфраструктурного сектора несколько замедлился".

Кроме того, устойчивость рынка недвижимости Китая подкрепляется, по мнению Менке, стабильным ростом продаж недвижимости и уверенным запуском новых проектов. Следовательно, спрос на металлы в последнее время остается высоким, что также отражается на росте внутреннего производства. Сталелитейные заводы Китая в августе снова произвели рекордные объемы продукции, а высокие цены побудили некоторые временно закрытые алюминиевые заводы возобновить работу.

Между тем производители меди в первую очередь полагались на импорт для удовлетворения высокого спроса. Текущие уровни производства стали не кажутся экспертам Julius Baer устойчивыми, особенно если некоторые из мер стимулирования будут ослаблены при достижении докризисных уровней экономической активности, что позволяет предположить, что промышленный спрос на железо в будущем снизится.

"Поскольку в то же время ожидается увеличение предложения, мы по-прежнему ожидаем, что на рынке железной руды снова начинает формироваться избыток предложения. Следовательно, мы полагаем, что цены скорректируются с сегодняшних повышенных уровней. Мы придерживаемся "медвежьей" позиции. Мы также считаем, что динамика спроса на алюминий и медь несколько замедлится, а уровень предложения останется достаточно высоким. Следовательно, мы занимаем нейтральную позицию по алюминию и меди", - заключает Карстен Менке.