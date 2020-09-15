Прогноз курса рубля до конца недели - диапазон 74-76,4 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Российский рубль после всплеска волатильности на открытии торгов во вторник консолидируется вблизи 75 руб./$1, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Сохраняем прогноз динамики рубля до конца недели по доллару в диапазоне 74-76,4 руб./$1. Евро будет находиться в более узком коридоре в 88,6-90 руб./EUR1. При этом всплеск волатильности возможен на вечерней сессии среды и в четверг после заседания ФРС", - пишет он в своем комментарии.