Основное препятствие для укрепления рубля - политические риски - "ФИНАМ"

Основным препятствием для укрепления рубля на данном этапе по-прежнему являются политические риски, сообщается в комментарии компании "ФИНАМ".

Аналитик "Сергей Дроздов отмечает, что важным событием для российской валюты на текущей неделе будет заседание ЦБ РФ. "На мой взгляд, 18 сентября Банк России оставит ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Такое решение регулятора в первую очередь будет обусловлено инфляционным показателем, который на фоне ослабления курса рубля в августе в годовом выражении вместо ожидаемых 3,5% ускорился до 3,6%, и растущими инфляционными ожиданиями населения. Кроме того, в пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит и ситуация на долговом рынке, где из-за экстремально низкой ставки значительно снизился спрос на ОФЗ как со стороны нерезидентов, так и со стороны отечественных игроков. Снижение ключевой ставки в таких условиях может сделать рублевый госдолг еще менее привлекательным и вынудить Минфин еще чаще предоставлять дисконт на новые выпуски ОФЗ", - пишет он.

Основным препятствием для укрепления рубля в диапазон 72,7-74 руб./$1 на данном этапе по-прежнему выступают политические риски, считает Дроздов, однако по мере их разрешения российская валюта будет постепенно входить в привычную орбиту факторов, традиционно определяющих ее курс.