Динамика рынка акций будет зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и цен на нефть - "Русс-Инвест"

Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и динамики цен на нефть, говорится в комментарии начальника аналитического отдела компании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Индекс широкого рынка S&P 500 корректируется вниз от исторических максимумов и находится вблизи верхней границы диапазона, ограниченного линиями пятидесятидневной и двухсотдневных скользящих средних, которые располагаются на уровне 3118-3323 пунктов, - указывает Беденков. - Влияние темы эпидемии коронавируса в США и Европе находится в фокусе внимания рынков и новостной фон по данной теме, скорее всего, будет определяющим для движения рынков в ближайшее время. Также рынки реагируют на новости макроэкономической статистики с точки зрения оценки глубины падения основных показателей во 2 кв.".

Эксперт отмечает из ближайшей макроэкономической статистики данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае и США, количеству новостроек в США, индексу потребительского доверия Мичиганского университета США. На текущей неделе значимыми событиями, по мнению Беденкова, станут заседания ФРС, Банка Англии, Банка Японии и Банка России. Значимым событием станут заседания технического комитета и министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Индекс РТС торгуется ниже линий двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, которые располагаются на уровне 1247-1263 пункта. Рублевый Индекс Мосбиржи ушел выше интервала, ограниченного линиями двухсотдневной и пятидесятидневной скользящих средних, расположенных на уровнях 2818-2916 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и динамики цен на нефть", - заключает аналитик "Русс-Инвеста".