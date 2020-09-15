Сохранение мер поддержки центробанками позволяет ожидать роста котировок еврооблигаций развивающихся стран в будущем - Sberbank Asset Management

Несмотря на охлаждение спроса на активы развивающихся стран на коротком горизонте ввиду роста опасений второй волны коронавируса в мире, основной движущей силой на рынке еврооблигаций таких стран по-прежнему остаются экономические стимулы со стороны глобальных центробанков, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Сохранение мер поддержки позволяет ожидать роста котировок еврооблигаций в будущем.

"Несмотря на короткую рабочую неделю в США, на торговых площадках отмечалась повышенная турбулентность ввиду смешанного потока новостей, - напоминает Малин. - Однако конец недели ознаменовался преобладанием коррекционных настроений, в результате чего доходности десятилетних казначейских облигаций США опустились до 0.67%. В качестве основных сигналов к продажам для инвесторов стало отклонение Сенатом США законопроекта по новым экономическим стимулам, а также возрастающие опасения относительно второй волны коронавируса на фоне роста числа заболевших в Европе. Спрос на защитные активы оказал негативное влияние на долларовые бумаги развивающихся стран. Как итог индекс Euro Cbonds IG Corporate EM снизился за неделю на 0,1%, российский валютный долг находился в рамках общего тренда - Euro Cbonds IG Russia опустился на 0,1%".