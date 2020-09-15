Минфин, вероятно, предложит к размещению выпуск ОФЗ 29013 с погашением в 2030 г. - Уралсиб

Учитывая текущую рыночную ситуацию, когда инвесторы не готовы брать на себя риск в преддверии важных событий (заседания ФРС и ЦБР), а также опыт последних аукционов, сомнений в том, что Минфин решит доразмещать облигации с плавающим купоном, практически нет, считают аналитики Уралсиба. Вероятно, вновь будет предложен сравнительно новый выпуск ОФЗ 29013 с погашением в 2030 г., первый аукцион по которому состоялся в прошлую среду, отмечает специалист корпорации Ольга Стерина.