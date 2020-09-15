Цена Brent в 1 квартале 2021 года может достичь $50 за баррель - Райффайзенбанк

Коррекция цен на нефть может растянуться на 1-2 месяца, после чего можно ждать возврата к росту спроса и цен, и в результате в 1 квартале 2021 года цена нефти марки Brent может достичь $50 за баррель, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Аналитики банка констатируют, что с начала сентября цены на нефть скорректировались более чем на 13% - до текущих 39,6 долл./барр. Brent. Триггерами послужили падение мировых индексов на фоне более слабых ожиданий по восстановлению мировой экономики, а также снижение цен Саудовской Аравией, которая, вероятно, таким образом отреагировала на сокращение спроса из-за второй волны COVID-19 в некоторых странах. Дополнительным катализатором в понедельник стал отчет ОПЕК, в котором организация понизила свой прогноз по мировому спросу в 2020 г. на 0,4 млн барр./сутки (до 90,2 млн барр./сутки). Пересмотр связан с более медленным восстановлением экономик в странах Азии и, в частности, в Индии. Также отмечается риск увеличения новых заболеваний в ряде стран.

"Мы согласны с ожиданиями ОПЕК, что спрос будет восстанавливаться более медленными темпами. Некоторые агентства, в частности, Rystad Energy, уже закладывают негативный эффект в свои прогнозы из-за второй волны заболеваемости коронавирусом. Снижение спроса может произойти в сентябре, но в целом он должен вернуться к росту уже в октябре, а в более долгосрочной перспективе рынком ожидается его восстановление и нормализация уровня запасов. В частности, в обновленном прогнозе ОПЕК ждет, что в 2021 г. спрос на нефть вырастет на значительные 6,6 млн барр./сутки до 96,9 млн барр./сутки. А Министерство энергетики США (EIA) прогнозирует, что мировые запасы нефти снизятся к докризисным уровням уже в 2021 г." - отмечают специалисты Райффазенбанка.

Эксперты банка считают, что в ближайшее время коррекция на нефтяном рынке продолжится и будет поддержана как сокращением спроса в некоторых регионах, так и восстановлением добычи в США. "Напомним, она упала более чем на 1 млн барр./сутки из-за урагана, но не было сообщений о значительных разрушениях добывающих мощностей, а падение связано с намеренной остановкой добычи в опасных районах. В ближайшее время мы ждем достаточно резкое восстановление добычи в США (новый ураган "Салли", скорее всего, лишь ненадолго его задержит). ОПЕК также полагает, что оно будет быстрым, поэтому организация немного повысила свой прогноз по добыче в США в 2020 г. до 11,25 млн барр./сутки (+0,18 млн барр./сутки к предыдущему прогнозу). Тем не менее, мы пока не наблюдаем заметного роста активности в бурении. Таким образом, после коррекции, которая может растянуться на 1-2 месяца, мы ожидаем возврата к росту спроса и цен. По нашим оценкам, в 1 кв. 2021 г. цена нефти марки Brent может достичь 50 долл./барр." - пишут аналитики банка.