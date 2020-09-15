Рынок акций РФ утром превысил 2940п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидируют Мечел и ТМК на новостях

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19 и росту активности в сфере слияний и поглощений, индекс МосБиржи превысил 2940 пунктов, а лидерами роста выступают бумаги "Мечела" и "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2944,38 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1231,46 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 75,32 рубля (+0,05 рубля), золото - $1971,8 за тройскую унцию (+0,54).

Акции "Мечела" выросли на 3,5% на новостях о выкупе ценных бумаг после снятия моратория на банкротство. "Мечел" (MOEX: MTLR), как и предупреждал, из-за действия моратория на банкротство не смог в срок исполнить обязательство по выкупу акций у несогласных с реструктуризацией долга. Компания должна выкупить 10 млн 804,058 тыс. обыкновенных акций (2,6% от их общего количества) на 870,483 млн рублей. Завершить процедуру нужно было до 14 сентября, однако утвержденный правительством мораторий на банкротство, среди прочих ограничений, не допускает выкуп должником своих акций.

Акции "Трубной металлургической компании" подорожали до 60,8 рубля (+4,2%) после известий о новой оферте компании с премией к рынку. Совет директоров ТМК одобрил новую программу выкупа акций по цене первой оферты - 61 рубль за акцию. Компания готова выкупить 129 млн 198,754 тыс. акций, что соответствует free float ТМК (12,5%) после проведенного этим летом выкупа 22,3% из возможных 34,7% акций. Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября по 15 октября 2020 года включительно.

Также подорожали акции "Московской биржи" (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,4% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5 "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи во вторник будет проторговывать верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов.

Поддержку "быкам" в начале недели оказали новости о разработке вакцины от коронавируса: о возобновлении клинических испытаний своей вакцины сообщила AstraZeneca, а Pfizer и BioNTech предложили регуляторам в США увеличить число участников в испытаниях своей вакцины c 30 тыс. до 44 тыс. Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на новости с рынка слияний и поглощений - Oracle договорилась с ByteDance о создании партнерства, которое позволит американскому подразделению TikTok продолжить работу в США.

Во вторник утром сдержанно позитивный настрой на глобальных рынках преобладает благодаря блоку статданных из Китая.

В целом импульс к отскоку мировых рынков вверх будет плавно ослабляться, и рынки перейдут в фазу ожидания ключевых экономических новостей недели. Во вторник будут опубликованы данные по промпроизводству в США, а также стартует двухдневное заседание ФРС, от которого инвесторы ждут оценок устойчивости экономики и ориентиров по ставке.

Индекс МосБиржи продвинулся в верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов. Учитывая складывающийся внешний фон во вторник, можно ожидать инерционного сохранения сегментированного спроса на "фишки", что может позволить индексу МосБиржи в случае неухудшения динамики глобальных рынков приблизиться к отметке 2950 пунктов, считает Локтюхов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рост рынка акций в начале недели сдерживался сообщениями, что независимые лаборатории нашли в организме оппозиционера Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Таким образом, риски санкций и тем более ухудшения отношений Россия-Запад лишь увеличились.

В то же время относительно позитивными оказались итоги встречи Путина и Лукашенко. Россия предоставит Белоруссии кредит в $1,5 млрд, но при этом ни слова не было сказано о возможности введения "резерва силовиков" для подавления народных выступлений в Белоруссии. Таким образом, санкционные риски с этой стороны значительно снизились.

Негативным фактором для отечественного рынка является слабость нефти. ОПЕК понизила прогноз по потреблению нефти и увеличила прогноз по добыче странами, не входящими в картель. В результате нефть Brent так и не может уйти выше $40 за баррель, сохраняется и риск снижения в район $39 за баррель, после чего распродажи могут усилиться, в том числе за счет более активного хеджирования цен реальными нефтепроизводителями. Негативный сценарий на рынке нефти вполне может увести котировки Brent в район $35 за баррель. Тем не менее, остаются надежды, что после заседания мониторингового комитета ОПЕК+ рынок услышит слова в поддержку нефтяных котировок.

На мировых рынках продолжается волна оптимизма, во многом вызванная сообщениями о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. Акции Сбербанка (228,4 рубля) ощутимо превышают недавнее сопротивление 222 рубля. Драйвером роста акций банка является приближение отсечки реестра под годовые дивиденды. Ближайшим сопротивлением по акциям банка является район 244 рублей, и не исключено, что эта цель в ближайшие дни будет достигнута.

Рост цен на никель, платину и палладий говорит в пользу продолжения отскока акций "Норникеля". Но с бумагами стоит быть осторожнее: новые сообщения о намерении государства взыскать с компании около $2,1 млрд ущерба за разлив топлива в Норильске может вновь вызвать распродажи бумаг.

На валютном рынке никаких фундаментальных факторов для роста рубля нет. Поэтому на малейшем негативе пара доллар-рубль отправится к верхней границе канала, проходящей сейчас чуть выше отметки 77 руб./$1, считает Антонов.

В США индексы накануне выросли на 1,2-1,9%, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за возможного побочного эффекта у одного из добровольцев. В сообщении на сайте компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer Inc. (SPB: PFE) Алберт Бурла сказал, что компания будет знать, работает ли ее вакцина от коронавируса, к концу октября, и в случае, если она будет одобрена, ее можно будет использовать в США к концу года. Pfizer разрабатывает вакцину совместно с германской BioNTech.

Кроме того, поддержку рынку оказали новости, касающиеся различных сделок компаний, включая планы партнерства между американской Oracle и китайской ByteDance.

ByteDance, владелец TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,3%, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%) на фоне статданных из Китая.

Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,1%. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году, в июле их объем упал на 1,1%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле.

В центре внимания на этой неделе также находятся заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии.

Нефть во вторник остается под давлением продавцов на сигналах слабого спроса; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $39,53 за баррель (-0,2% и -0,6% в понедельник), октябрьская цена WTI - $37,19 за баррель (-0,2% и -0,02% накануне).

Перспективы мирового спроса на нефть остаются мрачными, что оказывает давление на цены, однако фондовые рынки растут, и инвесторы видят в этом сигнал усиления деловой активности, которое, по их мнению, должно поддержать спрос, пишет Bloomberg.

Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма также сдерживает снижение цен на нефть.

Британская нефтекомпания BP Plc (SPB: BP) полагает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В прогнозе развития мировой энергетики на период до 2050 года, опубликованном BP в понедельник, рассматриваются три возможные сценария глобального перехода к более чистым видам топлива, и все они предполагают снижение спроса на нефть в ближайшие 30 лет.

Тем временем, ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+4,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,6%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 9,809 млрд рублей (из них 2,329 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).