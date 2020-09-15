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15 сентября 2020 года 11:00
Газпромбанк сохраняет прогноз по ключевой ставке Банка России в 4,0% на конец 2020 года
Аналитики Газпромбанка полагают, что цикл снижения ставок завершен, и сохраняют прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ в 4,0% на конец года, говорится в обзоре инвестбанка. Эксперты ожидают, что регулятор вернется к смягчению ДКП, как только напряженность на внешних рынках ослабнет. "Ключевым событием недели для рынка ОФЗ станет очередное заседание совета директоров ЦБ РФ 18 сентября, - отмечают эксперты банка. - С учетом ускорения годовой инфляции до 3,7% и возросшей волатильности на внешних рынках мы ожидаем сохранения ключевой ставки уровне 4,25%. Экономическая активность также превышает прогнозы, снижая необходимость в стимулировании через снижение ставки. С точки зрения рынка ОФЗ такое решение будет воспринято нейтрально, важнее – сигнал, который регулятор может дать рынку относительно дальнейшей динамики ставки. На наш взгляд, пауза в смягчении политики не означает, что цикл снижения ставок завершен. Мы ожидаем, что регулятор вернется к смягчению ДКП, как только напряженность на внешних рынках ослабнет. Мы сохраняем прогноз по ключевой ставке в 4,0% на конец года и продолжаем считать короткие ОФЗ (3-5 лет) привлекательными". Также аналитики Газпромбанка напоминают, что на минувшей неделе рынок ОФЗ показал негативную динамику, кривая доходности переместилась верх на 2-6 б.п., наибольший рост доходностей показали 7-11-летние выпуски (5-6 б.п.). Наклон кривой ОФЗ увеличился, а спред 103 достиг уровня 140 б.п. (+4 б.п.). При этом в понедельник-вторник рынок ОФЗ и рубль снижались, что, однако, сопровождалось притоком нерезидентов в ОФЗ (+12 млрд руб.). В то же время в среду-пятницу ОФЗ и рубль восстанавливались, но нерезиденты сокращали свои позиции в ОФЗ (-11 млрд руб.). Среднедневной объем торгов на рынке ОФЗ заметно вырос – на 42% относительно прошлой недели и на 74% относительно августа, подчеркивают аналитики инвестбанка.
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