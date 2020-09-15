Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 15 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,92-75,02 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,97 руб./$1 (-30,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,1 руб./EUR1 (-16,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,34 копейки к уровню закрытия понедельника, до 81,33 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,27 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 51,81 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков после публикации позитивной статистики из Китая. Экономическая активность в стране усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж в Китае в августе на 0,1%. В июле их объем упал на 1,1%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле, сообщило ГСУ.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-августе сократились на 0,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Для сравнения: в январе-июле падение составило 1,6%.

Трейдеры постепенно переходят в режим ожидания заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв 15-16 сентября проводит первое заседание с момента одобрения новой долгосрочной стратегии в конце августа. Эксперты полагают, что американский ЦБ сохранит "голубиный" настрой на предстоящем заседании, поскольку экономике США, восстанавливающейся после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по-прежнему нужна поддержка, пишет Bloomberg.

Экономисты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Внимание участников рынка также направлено на новости о состоянии оппозиционного политика Алексея Навального. Он обещает вернуться в Россию, как только поправится, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленный представителя органов безопасности ФРГ.

Издание сообщило также, что Алексей Навальный не заинтересован в том, чтобы Германия приняла предложение России о проведении совместного расследования дела о случившемся с ним. Отмечается при этом, что "российские представители еще не поставлены в известность об отказе Навального от сотрудничества".

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что германская сторона не может передать России результаты проведенных исследований, касающихся состояния здоровья Навального без его согласия, поскольку они относятся к категории личных данных.

Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник после незначительного снижения цен по итогам предыдущей сессии. Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма сдерживает снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,08% - до $39,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,03% - до $37,25 за баррель.

ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году.

Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.