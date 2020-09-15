Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр. на текущей неделе - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе цены на нефть особенно не изменятся ввиду неопределенности на нефтяном рынке: цена Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр., колеблясь у психологической отметки $40/барр. на фоне отсутствия фундаментальных драйверов на рынке, говорится в обзоре банка.

"Мы ожидаем, что на этой неделе цены на нефть будут оставаться весьма волатильными под влиянием множества разнонаправленных факторов на рынке, - отмечают аналитики Альфа-банка. - Исходя из оценки Технического комитета OПЕК+, снизившего свои ожидания по восстановлению спроса на нефть, несколько увеличив прогноз предложения на рынке на текущий год, мы отмечаем общую слабость нефтяного рынка, что вынуждает нас переосмыслить наш взгляд на восстановление нефтяного рынка в краткосрочной перспективе. Таким образом, мы считаем, что на этой неделе Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр., колеблясь у психологической отметки $40/барр. на фоне отсутствия фундаментальных драйверов на рынке".

Хотя эксперты банка разделяют опасения рынка насчёт туманных перспектив восстановления спроса и нисходящего тренда в мировых ценах на нефть (Ирак и страны Персидского залива последовали примеру Саудовской Аравии, которая понизила отпускные цены на нефть по октябрьским контрактам), они не исключают, что цена на нефть может незначительно восстановиться на фоне позитивных данных PMI в Китае и положительной динамики нефтяных запасов в США, публикуемых в еженедельном обзоре EIA, подкрепленных новой волной приостановки буровой активности на американском шельфе в ожидании нового урагана, приближающегося к побережью Мексиканского залива.

"Эти факторы, в сочетании с потенциальными вербальными интервенциями накануне встречи министров стран-участниц сделки OПЕК+, которая состоится в этот четверг, могут поддержать нефтяные котировки, отправив Brent тестировать уровень в $41/барр. Однако, если заявления комитета по итогам встречи не смогут обнадежить рынки, указывая на позитивную динамику спроса, цены на нефть с той же легкостью могут пойти вниз, закрепившись незначительно ниже уровня $40/барр.", - заключают эксперты Альфа-банка.