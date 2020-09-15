15 сентября 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально
На фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков российский фондовый рынок, по мнению аналитиков, во вторник утром предпочтет консолидацию после незначительно роста на открытии. Основными драйверами настроений на отечественных биржах остаются санкционные новости и нефтяные котировки.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов неоднородный. Укрепление иены против доллара говорит о слабости аппетитов к риску, но сам доллар отступает по всем фронтам. Нефть под давлением из-за опасений вялого восстановления спроса, но слабый доллар также защищает её от более агрессивных потерь. Китайская статистика по промышленному производству и розничным продажам оказалась лучше ожиданий, что можно отнести к позитивным утренним новостям. В Резервном банке Австралии также обнаружили менее суровое сокращение деловой активности, чем предполагалось ранее. Внешние сигналы предполагают укрепление рубля в начале дня и консолидацию индекса МосБиржи".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов ): "Учитывая складывающийся на утро вторника внешний фон, ждем инерционного сохранения сегментированного спроса на "фишки", что может позволить индексу Мосбиржи в случае неухудшения динамики глобальных рынков приблизиться к отметке 2950 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "На мировых рынках продолжается волна оптимизма, во многом вызванная сообщениями в понедельник о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. С утра вторника в плюсе торгуются азиатские рынки, около трети процента прибавляют американские фьючерсы, в "зеленой зоне" находятся промышленные и драгоценные металлы. Поэтому рынок акций РФ откроется во вторник ростом и, если внешний фон не ухудшится, попробует его продолжить в течение дня".
"Велес капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, не покажут существенных изменений и будут ждать сообщений из-за рубежа. Основными драйверами настроений на отечественных биржах остаются санкционные новости и нефтяные котировки. Последние находятся у важных среднесрочных уровней и все больше рискуют перейти к более масштабному снижению, что при прочих равных ухудшает перспективы российских акций и рубля".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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