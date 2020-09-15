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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально - "Алго Капитал"
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15 сентября 2020 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально, диапазон открытия - 2920-2940 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине вторника останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, способна оказать публикация августовской статистики по изменению объемов промышленного производства и степени загрузки производственных мощностей в США (16:15 мск).
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15 сентября 2020 года 11:54
Коррекция цен на нефть может растянуться на 1-2 месяца, после чего можно ждать возврата к росту спроса и цен, и в результате в 1 квартале 2021 года цена нефти марки Brent может достичь $50 за баррель, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитики банка констатируют, что с начала сентября цены на... читать дальше
.15 сентября 2020 года 11:36
Динамика российского рынка акций на этой неделе будет весьма сдержанной, так как новых катализаторов на рынке нет, а настроения глобального инвестиционного сообщества разделились - часть инвесторов настроена оптимистично, тогда как другие, напротив, придерживаются пессимистичных взглядов на... читать дальше
.15 сентября 2020 года 11:31
Рынок акций РФ утром превысил 2940п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидируют Мечел и ТМК на новостях
Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19 и росту активности в сфере слияний и поглощений, индекс МосБиржи превысил 2940 пунктов, а лидерами роста выступают бумаги "Мечела" и "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях. читать дальше
.15 сентября 2020 года 11:20
Аналитики УК "Альфа-Капитал" полагают, что на заседании Банка России по ключевой ставке 18 сентября 2020 года более вероятно ее сохранение на текущем уровне - 4,25%. В основном, по мнению портфельного управляющего Евгения Жорниста, это связано с заметным ускорением инфляции - сейчас, по подсчетам... читать дальше
.15 сентября 2020 года 11:00
Аналитики Газпромбанка полагают, что цикл снижения ставок завершен, и сохраняют прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ в 4,0% на конец года, говорится в обзоре инвестбанка. Эксперты ожидают, что регулятор вернется к смягчению ДКП, как только напряженность на внешних рынках ослабнет. "Ключевым... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:45
Ожидаемый диапазон торгов нефти марки Brent во вторник - $38-40/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. ОПЕК в ежемесячном обзоре ухудшил прогноз по спросу на текущий год, полагая, что он упадет на 9,5 млн барр./день (ранее было 9,1 млн барр./день). Это, отмечают аналитики, еще больше... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:30
Москва. 15 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков. читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:29
Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе цены на нефть особенно не изменятся ввиду неопределенности на нефтяном рынке: цена Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр., колеблясь у психологической отметки $40/барр. на фоне отсутствия фундаментальных драйверов на рынке, говорится... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:12
лабость доллара приведет, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, к очередным попыткам укрепления рубля и пробою парой доллар/рубль отметки 75 руб./$1 сверху вниз. Однако здесь проходит нижняя граница восходящего канала по паре, отмечает эксперт компании, а никаких... читать дальше
.15 сентября 2020 года 10:00
На фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков российский фондовый рынок, по мнению аналитиков, во вторник утром предпочтет консолидацию после незначительно роста на открытии. Основными драйверами настроений на отечественных биржах остаются санкционные новости и нефтяные котировки. читать дальше
.15 сентября 2020 года 09:58
налитики "Атона" предполагают во вторник нейтральное начало фондовых торгов в России, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.15 сентября 2020 года 09:54
читывая складывающийся на утро вторника внешний фон, специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ждет инерционного сохранения сегментированного спроса на "фишки", что может позволить индексу Мосбиржи в случае неухудшения динамики глобальных рынков приблизиться к отметке 2950 пунктов, сообщается в... читать дальше
.15 сентября 2020 года 09:47
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.15 сентября 2020 года 09:37
Москва. 15 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.15 сентября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения во вторник. Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник. читать дальше
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