Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально, диапазон открытия - 2920-2940 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2940, 2950 пунктов. После нейтрального открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине вторника останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению Манжоса, способна оказать публикация августовской статистики по изменению объемов промышленного производства и степени загрузки производственных мощностей в США (16:15 мск).