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15 сентября 2020 года 09:20

Рубль начнет торговую сессию вторника с укрепления - Промсвязьбанк

Рубль начнет торговую сессию вторника с укрепления по отношению к доллару, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Богдан Зварич считает, что перед открытием торгов вторника на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 39,5 доллара за баррель, теряя порядка 0,2%. Поддержку же рублю окажет динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем с утра демонстрируют укрепление.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 75,1 руб./$1. При этом в дальнейшем американская валюта может протестировать отметку 75 руб./$1, которая выступает ближайшей поддержкой. Однако сил на закрепление под данным уровнем у рубля может не хватить, в результате чего доллар в ходе сессии удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1. Более того, в случае ухудшения внешней конъюнктуры во второй половине дня американская валюта может отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию", - пишет Зварич.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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