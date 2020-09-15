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15 сентября 2020 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений. Оптимизму инвесторов, в частности, способствовала новость о том, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за возможного побочного эффекта у одного из добровольцев.

Кроме того, поддержку рынку оказали новости, касающиеся различных сделок компаний, включая планы партнерства между американской Oracle Corp. (SPB: ORCL) и китайской ByteDance Ltd. Последняя, являющаяся владельцем TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США. Oracle подтвердила, что ByteDance уже направила в Минфин США предложение о сделке, согласно которому Oracle будет выступать в качестве "надежного технологического партнера". Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что администрация США рассмотрит предложение на этой неделе.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения во вторник, трейдеры оценивают статистические данные из Китая. В центре внимания на этой неделе также находятся заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,1%.

Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж в Китае в августе на 0,1%. Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

В свою очередь нефть не демонстрирует яркой динамики во вторник утром после незначительного снижения цен по итогам предыдущей сессии. Перспективы мирового спроса на нефть остаются мрачными, что оказывает давление на цены, однако фондовые рынки растут, и инвесторы видят в этом сигнал усиления деловой активности, которое, по их мнению, должно поддержать спрос. Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма также сдерживает снижение цен на нефть. ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $39,58 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,6%. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $37,29 за баррель, что на 0,08% выше уровня предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,02%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,624 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,736 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 сентября снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (12-14 сентября) 0,04%, поднявшись до 704,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001Р-14" (+0,34%), "Роснефть-002Р-05" (+0,15%) и "Сегежа-001P-01R" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,3%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,16%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) утвердил программу облигаций серии 001Р на 200 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы - 10 лет. Впервые после санации банк вышел на публичный долговой рынок в июне текущего года, он разместил облигации со сроком обращения 2 года на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,85% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 12-го купона по облигациям серии 001Р-01R на уровне 0,05% и 23-го купона по облигациям серии А15 на уровне 6,75% годовых. Компания разместила 10-летние облигации 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых. Облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей эмитент разместил в августе 2009 года. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

Альфа-банк приобрел в рамках оферты 27 тыс. 817 облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 0,56% выпуска. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 5,3% годовых.

"О1 Пропертиз Финанс" 30 сентября проведет повторно собрание владельцев облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 18 сентября. Компания провела первое собрание 7 сентября, тогда владельцы облигаций не приняли ни одного решения, входящего в повестку собрания, и проголосовали "против" по всем пунктам. Компания "Мисторелла трейдинг лимитед", которой принадлежат все голосующие акции "О1 Пропертиз Финанс", первоначально приняла решение продлить срок погашения облигаций с октября 2020 года до 26 сентября 2025 года, а владельцам облигаций было предложено это решение утвердить. В существенном факте за 14 сентября сообщается, что акционер немного сдвинул срок погашения и предлагает перенести дату погашения на 27 сентября 2024 года. В повестку дня собрания будут вынесены вопросы об избрании представителя владельцев биржевых облигаций серии БО-01, о предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение АО "О1 Пропертиз Финанс" изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, связанных с объемом прав по биржевым облигациям серии БО-01 и порядком их осуществления, а также об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-01. Выпуск БО-01 объемом 15 млрд рублей был размещен в октябре 2015 года по ставке 13% годовых. Дата погашения займа - 2 октября 2020 года. "О1 Пропертиз Финанс" с 2018 года допустила серию дефолтов по своим выпускам облигаций.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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