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15 сентября 2020 года 09:30

Brent подешевела до $39,55 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения во вторник. Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений.

По итогам прошлой недели индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились на 1,7% и 2,5%, тогда как Nasdaq Composite потерял 4,1%, продемонстрировав максимальное недельное падение с недели, завершившейся 20 марта, согласно данным Dow Jones Market Data.

Оптимизму инвесторов, в частности, способствовала новость о том, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за возможного побочного эффекта у одного из добровольцев. В сообщении на сайте компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность. Котировки ADR AstraZeneca в Нью-Йорке выросли на 0,5%.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer Inc. (SPB: PFE) Алберт Бурла сказал, что компания будет знать, работает ли ее вакцина от коронавируса, к концу октября, и в случае, если она будет одобрена, ее можно будет использовать в США к концу года. Pfizer разрабатывает вакцину совместно с германской BioNTech. Акции Pfizer подорожали на 2,6%.

"Все еще существует множество неопределенностей, и разработка эффективной вакцины - это долгосрочный процесс, - пишет рыночный аналитик AxiCorp Милан Куткович, слова которого приводит MаrketWatch. - Однако инвесторы позитивно реагируют на любой прогресс в борьбе против COVID-19".

Кроме того, поддержку рынку оказали новости, касающиеся различных сделок компаний, включая планы партнерства между американской Oracle Corp. (SPB: ORCL) и китайской ByteDance Ltd.

Котировки акций Oracle поднялись на 4,3%. ByteDance, владелец TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Oracle в понедельник подтвердила, что ByteDance уже направила в Минфин США предложение о сделке, согласно которому Oracle будет выступать в качестве "надежного технологического партнера". Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что администрация США рассмотрит предложение на этой неделе.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считался консорциум Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Walmart Inc. (SPB: WMT). Однако в воскресенье ByteDance уведомила Microsoft, что не намерена продавать ей американские операции TikTok. Бумаги Microsoft прибавили в цене 0,7%.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подскочили на 5,8%. Японская SoftBank Group Corp. продает американской компании принадлежащего ей британского разработчика процессоров Arm Holdings в рамках сделки объемом $40 млрд. Arm является разработчиком чипов, использующихся в большинстве смартфонов, выпускаемых по всему миру, ее объединение с Nvidia создаст глобального лидера в сфере производства полупроводниковых компонентов.

Цена бумаг Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) выросла на 2,2%. Американская биофармацевтическая компания сообщила, что заключила соглашение о приобретении разработчика препарата против рака молочной железы Immunomedics Inc. (SPB: IMMU) за $21 млрд. Бумаги Immunomedics взлетели в цене на 98% на фоне этих новостей.

Капитализация Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. повысилась на 0,9%. Американский оператор телефонной связи сообщил, что договорился о покупке компании TracFone по цене, которая составит вплоть до $7 млрд. Сделка позволит Verizon получить контроль над крупнейшим в США перепродавцом услуг мобильной связи.

Также подорожали акции американских авиакомпаний, включая Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV), American Airlines Group (SPB: AAL) Inc., JetBlue Airways Corp., Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., цена которых выросла на 1,9-3,5%.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 327,69 пункта (1,18%) - до 27993,33 пункта. В определенный момент торгов его значение превысило отметку в 28000 пунктов.

Standard & Poor's 500 набрал 42,57 пункта (1,27%) и составил 3383,54 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 203,11 пункта (1,87%) - до 11056,65 пункта, прервав двухдневную полосу снижений.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения во вторник, трейдеры оценивают статистические данные из Китая.

В центре внимания на этой неделе также находятся заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,4%.

Котировки акций SoftBank Group Corp. растут на 0,2% после подъема почти на 9% накануне на сообщении компании о продаже британского производителя микросхем Arm Holdings американской Nvidia Corp. (SPB: NVDA) за $40 млрд.

Акции Sony Corp. дешевеют на 2,4% после того, как агентство Bloomberg сообщило, что компания сократила предполагаемый объем производства игровой консоли PlayStation 5 примерно на 20% из-за проблем, связанных с микросхемами. Как ожидается, компания объявит стоимость и дату выхода PlayStation 5 на мероприятии в среду.

В лидерах падения находятся бумаги производителя стали JFE Holdings Inc., которые теряют 4,4%. Лидерами роста являются акции Tokai Carbon Co. Ltd., которые дорожают примерно на 3%.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,5%.

Экономическая активность в Китае усилилась в августе на фоне стимулирующих мер, принятых властями страны для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж в Китае в августе на 0,1%. В июле их объем упал на 1,1%.

Промпроизводство в Китае в августе повысилось по итогам пятого месяца подряд - на 5,6% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с июльскими 4,8% и были максимальными с декабря 2019 года. Аналитики в среднем ожидали, что рост составит 5,2%.

Безработица в Китае в августе снизилась до 5,6% с 5,7% в июле, сообщило ГСУ.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-августе сократились на 0,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что совпало с консенсус-прогнозом экспертов. Для сравнения: в январе-июле падение составило 1,6%.

Акции девелопера Wharf Real Estate Investment Co. прибавляют в цене 4,7% и являются лидерами роста в Гонконге.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дорожают на 0,6%, производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. и Sunny Optical Technology Group Co. - на 0,1% и 0,7% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,7%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 1,2%, Toyota Motor Corp. - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,1%.

Акции BHP Group дорожают на 0,6%, в то время как бумаги другой крупнейшей горнодобывающей компании мира Rio Tinto снижаются на 1,6%.

Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник после незначительного снижения цен по итогам предыдущей сессии.

Перспективы мирового спроса на нефть остаются мрачными, что оказывает давление на цены, однако фондовые рынки растут, и инвесторы видят в этом сигнал усиления деловой активности, которое, по их мнению, должно поддержать спрос, пишет Bloomberg.

Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма также сдерживает снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $39,55 за баррель, что на $0,06 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,22 (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $37,21 за баррель, что на $0,05 (0,13%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,09 (0,02%).

Британская нефтекомпания BP Plc полагает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В прогнозе развития мировой энергетики на период до 2050 года, опубликованном BP в понедельник, рассматриваются три возможные сценария глобального перехода к более чистым видам топлива, и все они предполагают снижение спроса на нефть в ближайшие 30 лет.

Тем временем, ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году.

Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

"Нефть торгуется ниже психологически важной отметки в $40 за баррель, и это показывает, что трейдеры, вероятно, задумываются о том, насколько глубоким может оказаться падение рынка в случае второй волны пандемии коронавируса", - отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Спрос на нефть, по его словам, увеличился с момента первой волны пандемии, однако он "не восстановился настолько, насколько надеялся рынок, и прогнозы на ближайшие месяцы являются довольно ровными".

"Пандемия COVID-19 еще не кончилась, и новые случаи заражения фиксируются по всему миру, что в конечном итоге сказывается на нефтяном рынке, зависимом от потребителей", - цитирует Тонхаугена MarketWatch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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