Цены евробондов РФ в понедельник демонстрируют нейтральную динамику в ожидании заседания ФРС

Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в понедельник нейтральную динамику в ожидании итогов сентябрьского заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия 11 сентября.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась за день, составив 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1,5 базисного пункта по отношению к пятнице, составив 102,17% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 базисного пункта, составив 178 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню всего на 3 базисных пункта - до 140,08% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,36% годовых), цены евробондов с погашением в 2042 году выросли на 6 базисных пунктов, до 135,07% от номинала (доходность снизилась на 0,3 пункта и составила 3,33% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 12 базисных пунктов - до 114,95% от номинала, что соответствует доходности 1,965% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню), котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 110,06% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 1,44% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 11 базисных пунктов, подешевев до 133,75% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,335% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 1,5 пункта, до 112,97% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 2,175% годовых).

"Сегодня динамика российских еврооблигаций в целом была нейтральной; участники рынка ждут на этой неделе важных событий, среди которых можно выделить очередное заседание Федрезерва США. В условиях отсутствия новых стимулирующих мер со стороны американского правительства из-за разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, на первый план выходят действия американского ЦБ. Соответственно от риторики ФРС во многом будет зависеть динамика как US Treasuries, так и практически всех рисковых активов. Пока же ситуация в секторе отечественных евробондов относительно спокойная, несмотря на существующие точки напряженностей. Традиционно, сентябрь для мировых рынков не самый простой период, так как в США это последний месяц финансового года, и часто бывают очень серьезные "перетряски" инвестиционных портфелей различными фондами. Поэтому в ближайшие недели ситуация на рынках может оказаться довольно волатильной", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.