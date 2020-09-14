Рост рынка акций РФ в понедельник сдерживала слабая нефть, лидировал Сбербанк

Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ в понедельник продолжил рост вслед за внешними площадками на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, подъем сдерживался дешевеющей нефтью; лидировали бумаги Сбербанка (MOEX: SBER), при этом реакция рынка на новости с проходящих в Сочи переговоров президентов России и Белоруссии оказалась нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2930,19 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1228,36 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3%.

Доллар подрос до 75,09 рубля (+0,04 рубля), золото - до $1969,5 за тройскую унцию (+1,1%).

РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи. По словам Путина, граждане Белоруссии должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне. Также президент РФ заявил, что считает начатую в Белоруссии работу над конституционными изменениями логичной и своевременной.

Подорожали акции Сбербанка (+3% и +1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Московской биржи" (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, возобновление третьей фазы клинических испытаний вакцины компанией AstraZeneca вызвало оптимизм на рынках утром, так как ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 и возобновился рост числа новых случаев в Европе и США.

Инвесторы ожидают новых стимулов и мер поддержки со стороны США после того, как Конгресс не принял нового пакета помощи на прошлой неделе. Цены на нефть также волатильны, так как трейдеры пытаются оценить последствия приближающегося к побережью Мексиканского залива нового урагана. Ожидаемая неопределенность в части спроса вызвала снижение нефти почти на 5% по итогам прошлой недели, отмечает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ вырос с утра, что сопровождалось укреплением рубля. Однако затем рубль развернулся вниз на новостях из Германии об исследовании проб Алексея Навального в трех лабораториях. В акциях золотодобывающих компаний отражается неуверенность в дальнейшем росте котировок золота. Бумаги "Аэрофлота" выглядели слабее blue chips на фоне решения акционеров компании одобрить допэмиссию до 1,7 млрд акций.

Вполне очевидно, что рынок будет реагировать на любые признаки ухудшения западной риторики, хотя максимум рисков пока сосредоточен на газопроводном проекте "Северный поток 2", который давно не устраивает США.

Европейские индексы начинали день ростом, но к вечеру ушли в "минус". В разрезе секторов лучший результат показывал сектор путешествий и гостеприимства, а нефтегазовый был самым слабым. В еврозоне вышли данные по промышленному производству за июль: рост в месячном выражении составил 4,1% при прогнозе 4,0%, а в годовом выражении падение составило 7,7% при прогнозе 8,2%.

Нефть оставалась под давлением. Рост заболеваемости COVID-19 в мире с возвращением отдельных карантинных мер, включая страны Европы, заставляет рынок нефти сомневаться в дальнейшем восстановлении спроса. Кроме того, в Ливии командующий Халифа Хафтар объявил о снятии блокады месторождений и портов, что может в ближайшее время увеличить поставки ливийского сырья на рынок. Единственной позитивной новостью для нефти в понедельник являются сводки из Мексиканского залива, где тропический шторм "Салли" может усилиться до урагана второй категории перед соприкосновением с побережьем Луизианы. Впрочем, масштаб приостановки добывающих платформ оказался заметно меньше, чем во время урагана "Лаура".

В США после весьма негативной недели инвесторы вернулись к покупкам, рассчитывая на технический отскок в технологичных бумагах. На российском рынке акций сохраняется неуверенность на фоне повышения внешнеполитического давления. Кроме того, дешевеющая нефть негативно влияет как на акции, так и на рубль, заключил Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, у инвесторов появилась возможность "залечить раны", полученные в начале прошлой недели от большой волатильности торгов. Но и спокойными в ближайшие дни рынки не будут - ряд стран Европы настигла вторая волна коронавируса COVID-19, а во второй половине недели рынки будут отыгрывать итоги сентябрьского заседания Федрезерва и ключевые отчеты о состоянии потребителей в США. Ранее глава ФРС сообщил, что медленное восстановление экономики после вируса и слабые инфляционные тенденции будут означать, что удержание ставок на нулевом уровне "будет измеряться годами". Вероятно, ставка по федеральным фондам будет удерживаться на нулевом уровне до конца 2022 года.

Тем временем продолжается противостояние по линии Китай-США, также есть неясность по поводу второго пакета стимулов в США. Сенат США в четверг отклонил законопроект по поддержке экономики объемом около $500 млрд, так как демократы хотят намного более масштабной поддержки.

Акции Сбербанка (227,07 рубля) укрепились над зоной поддержки/сопротивления 220-222 рубля, теперь биржевые "быки" открыли дополнительные позиции, хотя на дневных графиках котировки находятся в зоне "медведей" (нижний конверт Боллинджера). После пробития технического сопротивления 226 рублей целесообразно усиливать длинные позиции с целью роста до 233 рублей (ранее пробитый вниз "медведями" восходящий тренд).

Цены на нефть выглядят слабо. В свежем ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что мировой спрос на нефть в этом году упадет на 9,06 млн б/с вместо 8,95 млн б/с, ожидаемых месяц назад. Автомобильный высокий сезон в США уже закончен, новая волна коронавируса может еще больше "подточить" спрос, поэтому есть вероятность снижения котировок Brent до поддержки $37,2 за баррель, считает Верников.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, возобновлению роста глобальных рынков способствовали новости о прогрессе в деле создания эффективного средства от коронавируса - компания AstraZeneca возобновила испытания вакцины. Кроме того, глава Pfizer заявил, что разрабатываемая компанией вакцина от коронавируса может быть распространена среди американцев до конца года, если ее признают безопасной и эффективной.

Тем не менее, сдерживающим фактором для российских активов остается высокая внешнеполитическая неопределенность, угрожающая новыми антироссийскими санкциями. Нефть также остается под давлением, несмотря на снижение доллара и улучшение ситуации на мировых рынках - тут влияние оказывает угроза роста предложения и неопределенность с глобальным спросом на сырье. Негативным настроениям способствует и заявление BP о том, что в компании прогнозируют окончание эпохи роста спроса на нефть в мире, который может не возобновиться в ближайшие 30 лет, отмечает Бабин.

В понедельник выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,1%, CAC 40 вырос на 0,4%), растет Америка (индекс S&P 500 вырос на 1,7%) на новостях о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

В понедельник Либерально-демократическая партия Японии выбрала нового председателя, который станет премьер-министром страны - это генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Как ожидается, он продолжит курс Синдзо Абэ на поддержание низкой стоимости заимствования и дерегулирование, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены остаются слабыми после падения на прошлой неделе, Brent остается ниже $40 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $39,57 за баррель (-0,7% и -0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $37,19 за баррель (-0,4% и +0,1% в пятницу).

В минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.

Тем временем Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.

Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.

В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+9,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+6,4%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,2% и +5,4% "префы"), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+3,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,17 млрд рублей (из них 13,524 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).