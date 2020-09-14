Главное событие текущей недели: заседание ФРС и пресс-конференция по его итогам - "ВТБ Капитал"

Для финансовых рынков главное событие этой недели – заседание FOMC (вторник–среда) и пресс-конференция руководства ФРС по его итогам, отмечается в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В эту среду участники рынка надеются услышать от ФРС разъяснение того, что подразумевается под недавно анонсированным таргетированием средней инфляции. Инвесторов, в частности, интересует, от какого «среднего» периода ФРС будет отталкиваться при расчете того, до какого уровня необходимо поднять инфляцию.

"Анонсированный 27 августа переход к таргетированию средней инфляции (Average Inflation Targeting – AIT) знаменует существенное изменение в политике регулятора. Ранее официальной целью Федрезерва по инфляции на протяжении многих лет оставался уровень в 2%, которого мало когда удавалось достичь. Несмотря на это, из раза в раз регулятор при разных руководителях заявлял, что ожидает постепенного возвращения инфляции в течение прогнозного периода к 2%-й отметке, неизменно описывая стабильно более низкие темпы роста цен как «временное явление»", - отмечает Маккиннон.

Присутствие аналогичного феномена вынуждены констатировать и другие центробанки, что, по мнению эксперта, свидетельствует о более долгосрочных изменениях факторов инфляции, определяющих ее структурно более низкий уровень. Например, ЕЦБ, несмотря на значительное увеличение объема покупки активов и существенное вливание ликвидности в банковскую систему еврозоны, сейчас впервые за четыре года столкнулся со снижением общего уровня цен в экономике. Одной из ключевых причин является то, что вливание ликвидности Европейским центробанком в банковскую систему ведет к образованию замкнутого круга, когда банки используют предоставляемые регулятором в рамках экстренных мер кредиты для покупки суверенного долга своих стран, а не для кредитования бизнеса и домохозяйств.

Многие комментаторы обвиняют Федрезерв и других регуляторов в том, что своими действиями они лишь раздувают цены на финансовые активы и создают «суперцикл» на долговых рынках. Федрезерв по понятным причинам всегда стремился избежать такой критики. В настоящий момент ценовой пузырь надулся в технологическом секторе США: стоимость акций Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google (FAANG) в совокупности достигла приблизительно 25% общей капитализации рынка, что, естественно, во многом определяет динамику всего американского рынка акций. По мнению Маккиннона, ситуация напоминает завершившийся обвалом бум интернет-компаний в 2000 г.

"Недавняя коррекция в акциях сектора может быть началом глубокого падения всего рынка, на что указывает, помимо прочего, его переоцененность по обычным мультипликаторам, таким как, например, P/E, - подчеркивает аналитик "ВТБ Капитала". - Тенденция к росту стоимости американских акций после многолетних минимумов 2008 г., равно как и недавнего падения, вызванного пандемией и достигшего низшей точки 23 марта, не раз объяснялась – и инвесторы в большинстве своем знакомы с этим тезисом – вливаниями ликвидности на рынок и выкупом облигаций Федрезервом, чей баланс к настоящему моменту достиг 7 трлн долл. Центробанк наращивает баланс в основном за счет покупки казначейских облигаций США, однако в последние недели он сокращает объемы этих операций (что сказывается на ситуации с ликвидностью)".

Возможно, Федрезерв не желает далее подпитывать «иррациональный оптимизм» – тем более что в последнее время активизировались розничные инвесторы, а это зачастую служит сигналом к скорому развороту рынка акций. Также Маккиннон отметил, что в августе Федрезерв не осуществлял покупку корпоративных облигаций – возможно, из-за опасений по поводу избыточной долговой нагрузки и неоправданно высокого объема долга, размещаемого корпоративным сектором.

"Участники рынка надеются услышать от ФРС разъяснение того, что подразумевается под недавно анонсированным таргетированием средней инфляции (анализу данного плана посвящен последний материал Брукингского института), - полагает аналитик "ВТБ Капитала". - Инвесторов, в частности, интересует, от какого «среднего» периода ФРС будет отталкиваться при расчете того, до какого уровня необходимо поднять инфляцию. Приведет ли такая тактика к росту волатильности инфляционных ожиданий и рынка облигаций? Являются ли стремительный рост дефицита бюджета США (достигшего рекордных 3 трлн долл.) и резкий рост денежной массы (+23%) предвестниками резкого ускорения инфляции? И не вызовет ли новая политика ФРС обратной реакции, выражающейся в неконтролируемом превышении инфляции относительно цели?"

Более высокая инфляция ведет к снижению реальных зарплат, размыванию сбережений и может подорвать доходность инвестиций, сделав новую политику Федрезерва контрпродуктивной, подчеркивает Маккиннон. Тем временем ситуация на рынке акций остается одной из центральных тем предвыборной гонки за пост следующего президента США. Да и вообще, сентябрь, на взгляд эксперта банка, является довольно сложным месяцем для фондовых рынков – вспомним хотя бы такие события, как ситуация с хедж-фондом LTCM, крах Lehman и кризис на рынке долларового репо в сентябре прошлого года.