Атон поднял рейтинг акций и GDR НОВАТЭКа до "выше рынка" после переоценки газового сектора РФ

Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Анны Бутко и Марии Федоровой.

Так для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" рейтинг был повышен до "выше рынка", а для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" рейтинг "выше рынка" был подтвержден.

"Спад на рынке газа начался еще в 2019 году из-за избыточного производства (рост производства и спроса составили 3% г/г и 1,8% г/г соответственно) на фоне ввода новых мощностей СПГ (плюс 43,5 млн т в год). Ситуацию также усугубили теплая зима и шок спроса в результате карантинных ограничений, что привело к падению цен на газ до рекордных значений (в мае на TTF цена $37 за тысячу кубометров) и ожидаемому снижению спроса на 4% г/г. Сезонное восстановление цен уже началось (стоимость на TTF $130 за тысячу кубометров), и мы ожидаем лучшую динамику в 2021 году, хотя остаемся консервативными в прогнозах из-за высокого уровня накопленных запасов (средний рост бенчмарков прогнозируется на 32-53% г/г в 2021 году). При этом, согласно нашим прогнозам, спрос на газ превысит докризисные уровни уже по итогам следующего года, а учитывая перенос большинства финальных инвестиционных решений по СПГ-проектам, запланированных на 2020 год, мы ожидаем восстановление цен на газ до выше $200 за тысячу кубометров в среднесрочной перспективе", - пишут эксперты.

Как говорится в обзоре, в долгосрочной перспективе среди главных катализаторов для роста бумаг "НОВАТЭКа" аналитики выделяют прогресс с основными проектами ("Арктик СПГ-2", "Обский СПГ" и "Арктик СПГ-1" в более отдаленной перспективе). Краткосрочными катализаторами могут выступить пересмотр дивидендной политики (ожидается перед объявлением дивидендов за 2020 год), завершение строительства четвертой очереди "Ямал СПГ" и Мурманского завода по производству техблоков для "Арктик СПГ-2" до конца 2020 года.

"Мы подтверждаем позитивный взгляд на "Газпром", ожидая продолжения роста объемов экспорта во втором полугодии (плюс 13% м/м в августе; прогноз по объемам на 2020 год увеличен до 170 млрд кубометров) и дальнейшего восстановления в 2021 году. В долгосрочной перспективе мы видим китайский рынок значимой точкой роста (в 2020 году экспорт составит 4-5 млрд кубометров, в 2024 - порядка 38 млрд кубометров, а в обозримом будущем группа рассчитывает увеличить поставки до более 130 млрд кубометров). После ожидаемого падения дивидендов в текущем году, согласно нашей модели, "Газпром" обеспечит высокую доходность в 9% в 2021 при более благоприятных макроэкономических условиях (мы закладываем средние экспортные цены на уровне выше $180 за тысячу кубометров) - отмечается в материалах "Атона".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 7,2 (текущая цена - 4,7), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Газпром (для акций, цены в рублях) - 252 (текущая цена - 176,4), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 187 (текущая цена - 144,2), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для акций, цены в рублях) - 1309 (текущая цена - 1076), рейтинг - выше рынка.