Российские газовые компании обладают хорошим потенциалом роста в долгосрочной перспективе - "Атон"

Российские газовые компании обладают хорошим потенциалом роста в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков "Атона" Анны Бутко и Марии Федоровой. Сезонный рост цен и более быстрое восстановление спроса до докризисных уровней (в сравнении с нефтью) настраивают экспертов на более оптимистичный лад в отношении газовых компаний.

"При условии отсутствия второй волны заболеваний и локдаунов, мы ожидаем постепенное восстановление экономики и возврат интереса инвесторов к основным аутсайдерам этого года (нефтегазовый сектор -37% с начала года против -22% РТС). На данном этапе мы отдаем предпочтение газовым бумагам, учитывая уже начавшийся сезонный рост цен, более быстрое восстановление спроса на газ и исключение газового конденсата из расчета квот по соглашению ОПЕК+. Мы подтверждаем рейтинг "выше рынка" для Газпрома и повышаем рейтинг НОВАТЭКа с "нейтрально" до "выше рынка"", - отмечают Бутко и Федорова.

Газпром: высокая доходность откладывается, но не отменяется. Эксперты "Атона" подтверждают позитивный взгляд на Газпром, ожидая продолжения роста объемов экспорта во 2П (+13% м/м в августе; прогноз по объемам на 2020 увеличен до 170 млрд куб. м) и дальнейшего восстановления в 2021. "В долгосрочной перспективе мы видим китайский рынок значимой точкой роста (в 2020 экспорт составит 4-5 млрд куб. м, в 2024-38 млрд куб. м, а в обозримом будущем группа рассчитывает увеличить поставки до 130+ млрд куб. м.). После ожидаемого падения дивидендов в 2020, согласно нашей модели, Газпром обеспечит высокую доходность 9% в 2021 при более благоприятных макроэкономических условиях (мы закладываем средние экспортные цены на уровне выше $180/тыс. куб. м)", - отмечают Бутко и Федорова.

НОВАТЭК: история роста сохраняется. НОВАТЭК подтвердил свой стратегический план по увеличению производства СПГ до 57-70 млн т к 2027-2030 гг., несмотря на вероятный перенос финального инвестиционного решения по Обскому СПГ на год. "В долгосрочном плане среди главных катализаторов группы мы выделяем прогресс с основными проектами (Арктик СПГ-2, Обский СПГ и Арктик СПГ-1 в более отдаленной перспективе). Краткосрочными катализаторами могут выступить пересмотр дивидендной политики (ожидается перед объявлением дивидендов за 2020), завершение строительства 4-ой очереди Ямал СПГ и Мурманского завода по производству техблоков для Арктик СПГ-2 до конца 2020". - указывают аналитики "Атона".