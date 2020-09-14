Raiffeisenbank поднял оценку акций Детского мира на 22%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 129 рублей до 158 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По мнению эксперта Raiffeisenbank, "Детский мир" в ближайшие годы сохранит темпы роста выручки более 10% в год благодаря открытию 800 магазинов "ПВЗ Детмир" в небольших городах, а также открытию 500 магазинов товаров для животных "Зоозавр". Более долгосрочными драйверами роста, как отмечает аналитик, могут стать дополнение предложения компании сопутствующими услугами и расширение ассортимента маркетплейса за счет новых категорий товаров.

"Мы полагаем, что несмотря на ожидающееся снижение валовой рентабельности, "Детский мир" продолжит показывать рентабельность EBITDA выше 10% благодаря контролю коммерческих, общехозяйственных и административных издержек. Несмотря на то, что расширение сети магазинов и развитие омниканального предложения потребуют дополнительных инвестиций, по нашему мнению, долговая нагрузка компании останется на комфортном уровне ниже 2,0х по соотношению чистый долг/EBITDA даже с учетом ожиданий, что компания продолжит выплачивать в виде дивидендов всю чистую прибыль по РСБУ", - говорится в обзоре банка.

По расчетам аналитика, при текущей цене акции ритейлера предлагают двузначную дивидендную доходность.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 144,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 111,9 рубля за штуку.