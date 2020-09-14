Рынки золота и серебра перешли в "режим ожидания" - Julius Baer

Спад на рынках золота и серебра продолжается. Поскольку денежно-кредитная политика остается в центре внимания рынков, участники будут внимательно следить за заседанием ФРС США на текущей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Тем не менее, лишь серьезная неожиданность сможет вывести котировки золота и серебра за пределы недавно установившегося диапазона. Аналитики банка придерживаются нейтральных взглядов, полагая, что защитные свойства золота остаются очень дорогими несмотря на то, что в целом кризисная обстановка оказывает поддержку котировкам, а рынок серебра остается рынком трейдеров.

"Ситуация на рынках золота и серебра продолжает успокаиваться, - комментирует эксперт Julius Baer Карстен Менке. - Котировки оставались в рамках установившегося диапазона, отражая динамику типичных драйверов, таких как доллар США и реальная доходность облигаций США. Похоже, что рынки перешли в "режим ожидания", чему также способствовало сокращение притока средств в инструменты, обеспеченные физическим золотом и серебром, которые являются нашим предпочтительным индикатором инвестиционного спроса. После резкого роста пару недель назад, вызванного бычьими настроениями на рынке, получавшими поддержку со стороны сообщений о "печатании денег", ни долгожданная речь председателя ФРС США Джерома Пауэлла на саммите в Джексон-Хоул в конце августа, ни заседание ЕЦБ на прошлой неделе не смогли возобновить ралли".

Эксперт банка полагает, что денежно-кредитная политика остается в центре внимания рынков золота и серебра, особенно в отношении потенциальных долгосрочных последствий сегодняшних масштабных мер стимулирования, которые, по мнению некоторых, неизбежно приведут к быстрому росту инфляции и долгосрочному обесцениванию мировых валют. Тем не менее, аналитик банка убежден, что инфляция сама по себе не является положительным фактором для золота и серебра. "Хорошая" инфляция, отражающая улучшение экономической активности, на самом деле должна негативно отразиться на рынках драгметаллов, и лишь "плохая" инфляция, связанная с потерей доверия к мировым валютам, или чрезмерная неопределенность инфляции будут иметь позитивные последствия для золота и серебра.

"Учитывая, что рынки золота и серебра уделяют особое внимание денежно-кредитной политике, участники будут внимательно следить за заседанием ФРС США на этой неделе. Однако, лишь сильная неожиданность сможет вывести котировки за пределы недавно установившегося диапазона. Мы придерживаемся нейтральных взглядов на рынки золота и серебра. Защитные функции золота остаются очень дорогими, даже несмотря на то, что в целом кризисная обстановка оказывает поддержку котировка, в то время как рынок серебра остается рынком трейдеров", - заключает Менке.