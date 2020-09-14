Рубль днем развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на усилении антироссийских настроений

Москва. 14 сентября. Доллар и евро после ослабления на старте торгов перешли к росту на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне очередной волны сообщений, связанных с опасениями из-за последствий предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального и участия России в политическом кризисе в Белоруссии.

Курс доллара США составил 75,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,48 руб./EUR1, подорожав на 63,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 47,69 копейки - до 81,74 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 сентября на 17,48 копейки, до 74,7148 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,49 копейки, до 88,5819 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после заметно роста на старте торгов перешел к снижению в обеих валютных парах. Участники рынка отреагировали на новости относительно отравления Навального и начавшуюся встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Специалисты специальных лабораторий во Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком", заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Организация по запрещению химоружия ОЗХО приняла пробы господина Навального и на их основе сделала необходимые шаги с тем, чтобы они были проверены в сертифицированных ОЗХО лабораториях", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении Зайберта.

"Кроме этого, федеральное правительство вместе с Францией и Швецией попросило европейских партнеров о независимой экспертизе немецких результатов проб господина Навального. Результаты проверки специальными лабораториями во Франции и Швеции подтверждают немецкие результаты", - заявил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил беспокойство по ситуации с отравлением Алексея Навального, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Макрон выразил беспокойство по Навальному в разговоре с Путиным", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, по сообщениям западных СМИ, которые цитируют заявление Елисейского дворца, Макрон, говоря о случившемся с Навальным, призвал Путина "пролить свет на покушение".

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в понедельник в Сочи, сообщил "Интерфаксу" днем в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Главы государств общаются один на один. Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано.

В понедельник также стало известно, что темы Навального и Белоруссии включена в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе.

На глобальных рынках преобладают слабые позитивные настроения. Укреплению интереса к риску способствовала новость о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Клинические испытания этой вакцины были приостановлены 6 сентября.

В сообщении компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила в ходе пресс-конференции по его итогам, что совет управляющих обсудил рост евро, но регулятор не занимается таргетированием курса валюты.

В воскресенье Лагард сказала, что рост евро частично нивелирует положительное влияние стимулирующих мер ЕЦБ на инфляцию, и подтвердила, что регулятор готов в случае необходимости скорректировать все свои инструменты. Она отметила, что восстановление экономики еврозоны является активным, но в то же время неравномерным и незаконченным. По словам Лагард, непростые экономические условия продолжают негативно влиять на ценовое давление.

Цены на нефть перешли к небольшому ослаблению днем в понедельник. В центре внимания нефтяного рынка остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,18% - до $39,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,27% - до $37,23 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

"Российский сегмент остается под умеренным давлением со стороны целого ряда факторов. Среди них и растущие санкционные риски, и снизившиеся в сентябре интервенции Минфина. Новым фактором становится ушедшая в более низкий ценовой диапазон нефть, стоимость которой оставалась стабильной последние недели. Тем не менее, рубль поддержат ожидания намеченной на четвертый квартал Минфином продажи валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка (MOEX: SBER) и начало налогового периода, а также восстановление аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов в случае "голубиных" итогов заседания ФРС", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рублю рассчитывать на поддержку налогового периода можно будет лишь со следующей недели, однако при условии стабильного геополитического фона и отсутствия санкционной риторики. Отметим, что за последнюю неделю российская валюта несколько восстановила позиции после падения на санкционных рисках. В понедельник торги для рубля также начинались вполне успешно, однако еще до окончания первой половины дня отечественная валюта развернулась в минус на сообщениях, негативно влияющих на геополитический фон и потенциально представляющих санкционные угрозы для РФ", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ с 8 по 10 сентября продавал валюту по 2,4 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Аукцион прямого репо на 364 дня не состоялся в связи с отсутствием заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ. Это третий аукцион годового репо, не состоявшийся из-за отсутствия спроса. На первом аукционе годового репо, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей.

Аукцион репо со сроком размещения средств на 28 дней также был признан не состоявшимся, так как была подана заявка только от одного участника. Это пятый не состоявшийся аукцион месячного репо.

Следующие аукционы годового и месячного репо ЦБ РФ запланированы на 12 октября 2020 года.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 4,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц также опустилась на 1 б.п. - до 4,49% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 4,66% годовых.