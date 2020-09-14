.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на усилении антироссийских настроений
.
ГЛАВНОЕ
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале и 1-м полугодии
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале до 8% с 8,5%, согласно предварительным данным. В 1-м полугодии ВВП сократился на 3,4%, а не на 3,6%, как сообщалось ранее
 
Массовый запуск новых инвестпроектов в РФ может начаться в следующем году
Со следующего года Минэкономразвития готовится к массовому запуску новых инвестпроектов. Всего в министерство поступило уже около 1,6 тыс. заявок на заключение соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК) на несколько десятков триллионов...
 
В России обсудят введение почасового МРОТа
В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Пункт "о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки" включен в перечень предложений к проекту текста Генерального...
 
Фонду защиты дольщиков могут дополнительно выделить 1,6 млрд руб.
Федеральный фонд защиты прав дольщиков может получить от госкомпании ДОМ.РФ дополнительные средства. Госкомпания предложила участникам годового собрания акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года. Совокупный...
 
14 сентября 2020 года 15:45

Рубль днем развернулся вниз и заметно дешевеет к доллару и евро на усилении антироссийских настроений

Москва. 14 сентября. Доллар и евро после ослабления на старте торгов перешли к росту на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне очередной волны сообщений, связанных с опасениями из-за последствий предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального и участия России в политическом кризисе в Белоруссии.

Курс доллара США составил 75,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,48 руб./EUR1, подорожав на 63,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 47,69 копейки - до 81,74 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 сентября на 17,48 копейки, до 74,7148 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,49 копейки, до 88,5819 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после заметно роста на старте торгов перешел к снижению в обеих валютных парах. Участники рынка отреагировали на новости относительно отравления Навального и начавшуюся встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Специалисты специальных лабораторий во Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком", заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Организация по запрещению химоружия ОЗХО приняла пробы господина Навального и на их основе сделала необходимые шаги с тем, чтобы они были проверены в сертифицированных ОЗХО лабораториях", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении Зайберта.

"Кроме этого, федеральное правительство вместе с Францией и Швецией попросило европейских партнеров о независимой экспертизе немецких результатов проб господина Навального. Результаты проверки специальными лабораториями во Франции и Швеции подтверждают немецкие результаты", - заявил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил беспокойство по ситуации с отравлением Алексея Навального, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Макрон выразил беспокойство по Навальному в разговоре с Путиным", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, по сообщениям западных СМИ, которые цитируют заявление Елисейского дворца, Макрон, говоря о случившемся с Навальным, призвал Путина "пролить свет на покушение".

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в понедельник в Сочи, сообщил "Интерфаксу" днем в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Главы государств общаются один на один. Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано.

В понедельник также стало известно, что темы Навального и Белоруссии включена в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе.

На глобальных рынках преобладают слабые позитивные настроения. Укреплению интереса к риску способствовала новость о возобновлении испытаний вакцины, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Клинические испытания этой вакцины были приостановлены 6 сентября.

В сообщении компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила в ходе пресс-конференции по его итогам, что совет управляющих обсудил рост евро, но регулятор не занимается таргетированием курса валюты.

В воскресенье Лагард сказала, что рост евро частично нивелирует положительное влияние стимулирующих мер ЕЦБ на инфляцию, и подтвердила, что регулятор готов в случае необходимости скорректировать все свои инструменты. Она отметила, что восстановление экономики еврозоны является активным, но в то же время неравномерным и незаконченным. По словам Лагард, непростые экономические условия продолжают негативно влиять на ценовое давление.

Цены на нефть перешли к небольшому ослаблению днем в понедельник. В центре внимания нефтяного рынка остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Blomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник уменьшилась на 0,18% - до $39,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,27% - до $37,23 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.

"Российский сегмент остается под умеренным давлением со стороны целого ряда факторов. Среди них и растущие санкционные риски, и снизившиеся в сентябре интервенции Минфина. Новым фактором становится ушедшая в более низкий ценовой диапазон нефть, стоимость которой оставалась стабильной последние недели. Тем не менее, рубль поддержат ожидания намеченной на четвертый квартал Минфином продажи валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка (MOEX: SBER) и начало налогового периода, а также восстановление аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов в случае "голубиных" итогов заседания ФРС", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рублю рассчитывать на поддержку налогового периода можно будет лишь со следующей недели, однако при условии стабильного геополитического фона и отсутствия санкционной риторики. Отметим, что за последнюю неделю российская валюта несколько восстановила позиции после падения на санкционных рисках. В понедельник торги для рубля также начинались вполне успешно, однако еще до окончания первой половины дня отечественная валюта развернулась в минус на сообщениях, негативно влияющих на геополитический фон и потенциально представляющих санкционные угрозы для РФ", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ с 8 по 10 сентября продавал валюту по 2,4 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Аукцион прямого репо на 364 дня не состоялся в связи с отсутствием заявок, говорится в сообщении ЦБ РФ. Это третий аукцион годового репо, не состоявшийся из-за отсутствия спроса. На первом аукционе годового репо, прошедшем в июне 2020 года, спрос был небольшим: банки привлекли всего 5,1 млрд рублей при лимите 400 млрд рублей.

Аукцион репо со сроком размещения средств на 28 дней также был признан не состоявшимся, так как была подана заявка только от одного участника. Это пятый не состоявшийся аукцион месячного репо.

Следующие аукционы годового и месячного репо ЦБ РФ запланированы на 12 октября 2020 года.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 4,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц также опустилась на 1 б.п. - до 4,49% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 4,66% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2020 года 11:54
Цена Brent в 1 квартале 2021 года может достичь $50 за баррель - Райффайзенбанк
Коррекция цен на нефть может растянуться на 1-2 месяца, после чего можно ждать возврата к росту спроса и цен, и в результате в 1 квартале 2021 года цена нефти марки Brent может достичь $50 за баррель, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Аналитики банка констатируют, что с начала сентября цены на...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 11:36
Динамика российского рынка акций на этой неделе будет весьма сдержанной - Альфа-банк
Динамика российского рынка акций на этой неделе будет весьма сдержанной, так как новых катализаторов на рынке нет, а настроения глобального инвестиционного сообщества разделились - часть инвесторов настроена оптимистично, тогда как другие, напротив, придерживаются пессимистичных взглядов на...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 11:31
Рынок акций РФ утром превысил 2940п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидируют Мечел и ТМК на новостях
Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19 и росту активности в сфере слияний и поглощений, индекс МосБиржи превысил 2940 пунктов, а лидерами роста выступают бумаги "Мечела" и "Трубной металлургической компании" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 11:20
УК "Альфа-Капитал" предполагает 18 сентября сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%
Аналитики УК "Альфа-Капитал" полагают, что на заседании Банка России по ключевой ставке 18 сентября 2020 года более вероятно ее сохранение на текущем уровне - 4,25%. В основном, по мнению портфельного управляющего Евгения Жорниста, это связано с заметным ускорением инфляции - сейчас, по подсчетам...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 11:00
Газпромбанк сохраняет прогноз по ключевой ставке Банка России в 4,0% на конец 2020 года
Аналитики Газпромбанка полагают, что цикл снижения ставок завершен, и сохраняют прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ в 4,0% на конец года, говорится в обзоре инвестбанка. Эксперты ожидают, что регулятор вернется к смягчению ДКП, как только напряженность на внешних рынках ослабнет. "Ключевым...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 10:45
Диапазон торгов Brent во вторник - $38-40/баррель - Промсвязьбанк
Ожидаемый диапазон торгов нефти марки Brent во вторник - $38-40/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. ОПЕК в ежемесячном обзоре ухудшил прогноз по спросу на текущий год, полагая, что он упадет на 9,5 млн барр./день (ранее было 9,1 млн барр./день). Это, отмечают аналитики, еще больше...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 10:30
Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Москва. 15 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 10:29
Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр. на текущей неделе - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе цены на нефть особенно не изменятся ввиду неопределенности на нефтяном рынке: цена Brent может закрепиться в диапазоне $39-41/барр., колеблясь у психологической отметки $40/барр. на фоне отсутствия фундаментальных драйверов на рынке, говорится...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 10:12
Пара доллар/рубль попробует пробить вниз отметку 75 руб./$1 - "Алор Брокер"
лабость доллара приведет, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, к очередным попыткам укрепления рубля и пробою парой доллар/рубль отметки 75 руб./$1 сверху вниз. Однако здесь проходит нижняя граница восходящего канала по паре, отмечает эксперт компании, а никаких...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально
На фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков российский фондовый рынок, по мнению аналитиков, во вторник утром предпочтет консолидацию после незначительно роста на открытии. Основными драйверами настроений на отечественных биржах остаются санкционные новости и нефтяные котировки.    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 09:58
Старт фондовых торгов вторника пройдет нейтрально - "Атон"
налитики "Атона" предполагают во вторник нейтральное начало фондовых торгов в России, сообщается в обзоре компании.    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 09:54
Индекс Мосбиржи будет проторговывать верхнюю часть диапазона 2900-2950 пунктов - Промсвязьбанк
читывая складывающийся на утро вторника внешний фон, специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ждет инерционного сохранения сегментированного спроса на "фишки", что может позволить индексу Мосбиржи в случае неухудшения динамики глобальных рынков приблизиться к отметке 2950 пунктов, сообщается в...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 09:47
Sova Capital подняла оценку ADR Норникеля на 7%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $29 до $31 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 09:37
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 15 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
15 сентября 2020 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию вторника нейтрально, диапазон открытия - 2920-2940 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.