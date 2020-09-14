Волатильность рублю в ближайшее время будет обеспечивать внешний новостной фон - "Открытие Брокер"

Предстоящий налоговый период вряд ли окажет какое-либо продолжительное воздействие на динамику российской валюты, поэтому в ближайшее время волатильность рублю обеспечит внешний новостной фон, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Российская валюта укреплялась в начале торгов понедельника, но затем круто развернулась на заявлениях из Германии, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "На рубль продолжает оказывать негативное влияние ситуация со здоровьем оппозиционера Алексея Навального. Вполне очевидно, что рынок будет реагировать на любые признаки ухудшения западной риторики, хотя максимум рисков пока сосредоточен на газопроводном проекте "Северный поток-2", который давно не устраивает США", - отмечает он.

Кочетков указывает, что в остальном без внешних рисков рубль готов к укреплению, поскольку аукционы ОФЗ показали возвращение интереса инвесторов к российскому долговому рынку. Впереди также налоговый период, но вряд ли данный фактор, по мнению эксперта компании, окажет какое-либо продолжительное воздействие на динамику российской валюты. Поэтому, полагает он, в ближайшее время волатильность рублю будет обеспечиваться внешним новостным фоном.