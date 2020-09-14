Эксперты Goldman и Deutsche видят вероятность окончания распродажи на рынке акций США

Начавшаяся недавно распродажа на американском фондовом рынке может быть близка к завершению, если опираться на историю, считают эксперты Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG.

Ее масштабы сравнялись с "типичной" распродажей акций компаний, входящих в индекс S&P 500, которая наблюдается с финансового кризиса, хотя и более быстрыми темпами, пишут стратеги Goldman. При этом позиционирование на рынке опционов нормализовалось, отмечают их коллеги из Deutsche.

"Несмотря на резкую распродажу за прошедшую неделю, мы сохраняем оптимизм по поводу динамики американского рынка акций в ближайшие месяцы", - пишут стратеги Goldman.

"Со времен финансового кризиса типичный откат индекса S&P 500 на 5% или более длится 20 торговых дней, и разница от пикового значения до дна составляет 7%, что соответствует если не скорости, то масштабу самой недавней распродажи", - отмечают они.

Индекс S&P 500 в результате переоценки исторически высокой стоимости акций и волатильности на рынках опционов упал примерно на 7% с рекордного максимума на закрытие торгов 2 сентября, однако остается примерно на 50% выше мартовского минимума.

Тем временем эксперты Deutsche сфокусировались на влиянии рынка опционов, используя методику, которая оценивает количество контрактов на понижение цены по отношению к контрактам на повышение. Оно упало до нижней границы 10-летнего диапазона, указывая на крайне высокий уровень позитивных настроений, однако после коррекции уже вернулось к значениям "выше среднего".

"Исторически коррекция соотношения опционов пут/колл оказывает резкое, но краткосрочное влияние на рынок", - отметили эксперты.

Стратеги обоих банков называют главным источником неопределенности для динамики рынков выборы в США.

"С учетом того, что объем бюллетеней, отправленных по почте, вероятно, будет беспрецедентным, перспектива волатильности после дня выборов очень велика", - написали эксперты Deutsche.